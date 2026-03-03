Santa Fe: se realizaron más de 156.000 tests de alcoholemia durante el Operativo Verano

El Gobierno de Santa Fe fiscalizó 178.000 vehículos en rutas. Los controles de alcoholemia fueron el eje central, con 1.289 casos positivos en la temporada

El Gobierno de Santa Fe concluyó con éxito el Operativo Verano , un despliegue integral de seguridad vial que funcionó entre el 22 de diciembre y el 1 de marzo . Para reducir la siniestralidad en rutas en los meses de mayor flujo turístico, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) mantuvo una presencia constante en más de 20 puestos estratégicos.

El dato más destacado del balance oficial es la masividad de los controles de alcohol en sangre . De los 178.000 vehículos fiscalizados , la gran mayoría de los conductores se sometió al test:

Tests realizados: 156.392

Positivos totales: 1.289

Casos sancionables: 675 (aquellos que superaron los límites legales).

seguridad vial Santa Fe operativo verano rutas alcoholemia RTO 1

Perfil de los infractores

Dentro de las 675 alcoholemias sancionables, el reporte de la Guardia Provincial detalló la categoría de los conductores:

Particulares: 507 conductores.

Motociclistas: 87 casos.

Profesionales: 82 conductores (un grupo de riesgo crítico por el tipo de vehículos que operan).

"Estamos convencidos de que el Estado debe persistir en la tarea de formar ciudadanos responsables que comprendan el valor de la seguridad", afirmó Carlos Torres, secretario de la APSV.

seguridad vial Santa Fe operativo verano rutas alcoholemia RTO 2

Otras infracciones: la RTO a la cabeza

Más allá del alcohol, el operativo permitió labrar un total de 28.506 actas de infracción. El ranking de las faltas más comunes revela un descuido importante en el mantenimiento y la documentación legal de los vehículos:

Infracción detectada Cantidad de actas

Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) 11.988

No uso del cinturón de seguridad 1.662

Falta de comprobante de seguro 1.636

Un despliegue 24/7

El operativo no solo se limitó a la sanción, sino a la disuasión. El personal de la Guardia Provincial de Seguridad Vial trabajó de forma ininterrumpida bajo diversas condiciones climáticas en los principales corredores y autopistas santafesinas, consolidando el control vial como una herramienta esencial para proteger la vida.