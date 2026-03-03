Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe: se realizaron más de 156.000 tests de alcoholemia durante el Operativo Verano

El Gobierno de Santa Fe fiscalizó 178.000 vehículos en rutas. Los controles de alcoholemia fueron el eje central, con 1.289 casos positivos en la temporada

3 de marzo 2026 · 08:23hs
Santa Fe: se realizaron más de 156.000 tests de alcoholemia durante el Operativo Verano

El Gobierno de Santa Fe concluyó con éxito el Operativo Verano, un despliegue integral de seguridad vial que funcionó entre el 22 de diciembre y el 1 de marzo. Para reducir la siniestralidad en rutas en los meses de mayor flujo turístico, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) mantuvo una presencia constante en más de 20 puestos estratégicos.

seguridad vial Santa Fe operativo verano rutas alcoholemia RTO 3

Tolerancia cero y controles de alcoholemia masivos en rutas de Santa Fe

El dato más destacado del balance oficial es la masividad de los controles de alcohol en sangre. De los 178.000 vehículos fiscalizados, la gran mayoría de los conductores se sometió al test:

  • Tests realizados: 156.392
  • Positivos totales: 1.289
  • Casos sancionables: 675 (aquellos que superaron los límites legales).
seguridad vial Santa Fe operativo verano rutas alcoholemia RTO 1

Perfil de los infractores

Dentro de las 675 alcoholemias sancionables, el reporte de la Guardia Provincial detalló la categoría de los conductores:

  • Particulares: 507 conductores.
  • Motociclistas: 87 casos.
  • Profesionales: 82 conductores (un grupo de riesgo crítico por el tipo de vehículos que operan).

"Estamos convencidos de que el Estado debe persistir en la tarea de formar ciudadanos responsables que comprendan el valor de la seguridad", afirmó Carlos Torres, secretario de la APSV.

seguridad vial Santa Fe operativo verano rutas alcoholemia RTO 2

Otras infracciones: la RTO a la cabeza

Más allá del alcohol, el operativo permitió labrar un total de 28.506 actas de infracción. El ranking de las faltas más comunes revela un descuido importante en el mantenimiento y la documentación legal de los vehículos:

Infracción detectada Cantidad de actas

Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) 11.988

No uso del cinturón de seguridad 1.662

Falta de comprobante de seguro 1.636

Un despliegue 24/7

El operativo no solo se limitó a la sanción, sino a la disuasión. El personal de la Guardia Provincial de Seguridad Vial trabajó de forma ininterrumpida bajo diversas condiciones climáticas en los principales corredores y autopistas santafesinas, consolidando el control vial como una herramienta esencial para proteger la vida.

Santa Fe Operativo verano Seguridad Vial RTO rutas alcoholemia
Noticias relacionadas
La vacunación itinerante en Santa Fe continúa

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

santa fe arranca la semana con 35° y posibles lluvias desde el martes

Santa Fe arranca la semana con 35° y posibles lluvias desde el martes

Inicio del ciclo lectivo en Santa Fe

Comienza el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe, entre paro docente y pedido oficial de asistir

inicio de clases y paro en santa fe: pullaro le pidio a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases y paro en Santa Fe: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Lo último

Boleto educativo Gratuito en Santa Fe: cómo obtener el beneficio

Boleto educativo Gratuito en Santa Fe: cómo obtener el beneficio

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Colón anunció la actualización del valor de la cuota societaria

Colón anunció la actualización del valor de la cuota societaria

Último Momento
Boleto educativo Gratuito en Santa Fe: cómo obtener el beneficio

Boleto educativo Gratuito en Santa Fe: cómo obtener el beneficio

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Colón anunció la actualización del valor de la cuota societaria

Colón anunció la actualización del valor de la cuota societaria

Fernando Zerbonia confirmó su regreso al Nuevo Car Show Santafesino

Fernando Zerbonia confirmó su regreso al Nuevo Car Show Santafesino

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Ovación
Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Fernando Zerbonia confirmó su regreso al Nuevo Car Show Santafesino

Fernando Zerbonia confirmó su regreso al Nuevo Car Show Santafesino

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos