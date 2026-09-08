El tiempo en Santa Fe cambia: calor en aumento y lluvias a la vista para el viernes

La semana comenzó con frío, sol y 9,3°, pero el panorama irá cambiando. Las temperaturas subirán hasta el jueves y el viernes podría llegar la lluvia, con lloviznas, precipitaciones débiles y posibles chaparrone

El comienzo de este martes e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, fresca y con una temperatura de 9.3º y una térmica de 8.6º a las 7.30 de la mañana y una m áxima prevista de 20° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa todavía la acción del sistema de alta presión alimentado con corrientes de aire frío en altura, no obstante ello también comienza a observarse el incremento en el ingreso de aire relativamente más cálido en superficie. Esta situación permite que si bien las jornadas sean mayormente soleadas , se mantenga presente la nubosidad variable por momentos y vaya en aumento a medida que nos acercamos al día viernes, acompañando la pérdida leve de estabilidad atmosférica y el ascenso gradual de las temperaturas. Respecto a las lluvias, se espera alguna posibilidad de eventos débiles y dispersos o lloviznas durante la jornada del viernes y posiblemente primeras horas del sábado .

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 9º y máxima 22º . Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

En tanto para el jueves se espera cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 10º y suave ascenso de las máximas, 23º. Vientos leves del sector este/sureste, incrementando su intensidad a lo largo de la jornada.

Por último, se espera un viernes con cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables a relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas a lo largo de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 13º y suave descenso de las máximas, 21º. Vientos leves a moderados del sector sureste, incrementando su intensidad hacia la tarde o la noche a moderados o regulares por momentos.

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