La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Para adherir a la boleta electrónica de la Tasa General de Inmuebles de Santa Fe se debe ingresar a la web oficial de la Municipalidad y seguir sencillos pasos

La Municipalidad de Santa Fe recuerda que está a disposición de los contribuyentes la Tasa General de Inmuebles (TGI) , en formato digital . Se trata de una herramienta tecnológica que facilita la realización de trámites y contribuye a la reducción de emisión de boletas en papel.

Con esta alternativa, se busca facilitar la realización de trámites contribuyendo además con el medio ambiente y agilizando el pago del tributo.

Por otra parte, los contribuyentes que no hayan recibido las boletas en formato papel correspondientes al trimestre en curso, pueden solicitarlas al 0800 777 5000.

INSTRUCTIVO-TGI-DIGITAL

El proceso de adhesión a la TGI Digital es muy sencillo y se puede realizar directamente desde cualquier dispositivo, sin necesidad de acercarse al municipio. El mismo se efectúa ingresando a la página web www.santafeciudad.gov.ar, más específicamente, a la sección de Tributos Municipales que se encuentra en la sección Servicios. Allí, se debe seguir la ruta TGI, “Mi TGI Digital – Cambio de domicilio de envío TGI/CDM”.

Una vez desplegada la pantalla se debe completar los datos requeridos: Padrón y Clave. Los mismos se encuentran en el margen superior derecho de su boleta de TGI. Una vez completada, confirmar, en caso de que los datos sean correctos.

El paso siguiente es utilizar la opción de “boleta electrónica” y completar los datos requeridos: correo electrónico al que se deberá enviar la boleta digital de TGI y número de teléfono. Luego se deberán detallar los datos del solicitante.

Al presionar “Aceptar”, el trámite estará finalizado e inmediatamente llegará un correo desde Ventanilla Contribuyentes confirmando su adhesión a la TGI Digital y la fecha a partir de la cual dejará de recibir las boletas en formato papel y pasará a recibirlas en el correo electrónico informado previamente.

Vale recordar que la implementación de la boleta digital se realiza solo para aquellos contribuyentes que así lo soliciten, manteniendo el reparto en formato papel para el resto. De esta forma, se evita generar perjuicios para todos los vecinos que prefieran recibir la TGI en sus domicilios, de manera tradicional.

Asimismo se recuerda a los contribuyentes que no hayan recibido las boletas en formato papel correspondientes al trimestre en curso, que pueden solicitarlas al 0800 777 5000, restando aún los vencimientos en término de los meses de agosto y septiembre.

Formas de pago de la DGI digital

Cabe resaltar que las formas de pago para la TGI Digital siguen siendo las mismas que para la TGI en formato papel. En las cajas municipales ubicadas en el Cementerio Municipal (Blas Parera 5401), de lunes a viernes de 7.30 a 13; en el Corralón Municipal (Presidente Perón 3575), de lunes a sábados de 8 a 14; y en el Palacio Municipal (Salta 2951), de lunes a viernes de 7.30 a 13.30.

También puede pagarse en las Oficinas de Distrito

-Distrito Noroeste: La Tablada (Teniente Loza 6970).

-Distrito Norte: Jardín Botánico (Avenida Gorriti 3900).

-Distrito Noreste (Aristóbulo del Valle 9446).

-Distrito La Costa (Ruta 1, kilómetro 2,7).

-Distrito Suroeste: Boca del Tigre (Juan José Paso 3600).

-Parque Garay (Suipacha 3800).

-Distrito Oeste: Cementerio Municipal (Blas Parera 5401).

-Distrito Centro: Estación Belgrano (Bulevar Gálvez 1150).

-Distrito Este: Prado Español (General Paz y Hernandarias).

Entidades bancarias

-Nuevo Banco de Santa Fe y sucursales.

-Banco Credicoop y sucursales.

-Banco de la Nación Argentina y sucursales.

-Banco Municipal de Rosario y sucursales.

-Banco Bica y Bica Ágil.

-Banco Galicia.

Otros medios de pago