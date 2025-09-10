Santa Fe incrementa sus exportaciones en julio con un fuerte impulso agroindustrial

En el período enero-julio sumaron U$S 8.344 millones, con un leve crecimiento interanual y un marcado aumento de los envíos hacia India, consolidando el liderazgo de las manufacturas agropecuarias en el comercio exterior provincial.

Las exportaciones santafesinas tuvieron un leve incremento del 0,1% interanual según el último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC)

Las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron en el período enero-julio de 2025 los U$S 8.344 millones , lo que representa un leve incremento del 0,1% interanual según el último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) . El estudio muestra que, pese a la caída en los precios internacionales (-4,1%), los volúmenes exportados crecieron un 4,3% , reflejando dinamismo en el sector productivo santafesino.

El rubro de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) volvió a ser protagonista con ventas por U$S 6.578,9 millones , sin variación interanual en valores pero con un aumento del 2,7% en toneladas. Entre los productos más destacados se ubican la harina y pellets de soja , el aceite de soja en bruto , la carne bovina (congelada y refrigerada) y el aceite de girasol en bruto , que registró un incremento del 74% respecto al mismo período de 2024.

Enero – julio Productos Primarios U$S 938,6 millones Manufacturas de Origen Agropecuario U$S 6.578,9 millones Manufacturas de Origen IndustrialU$S 752,5 millones Combustibles y EnergíaU$S 74,0 millones Composición de las exportaciones por rubro pic.twitter.com/1IYPZxEiPZ

#ComercioExterior En el período enero-julio, las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron el valor de U$S 8.344,0 millones, aumentaron 0,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Informe https://t.co/ir4Ii3iIaW pic.twitter.com/iX5VIrxm32

En tanto, los Productos Primarios sumaron U$S 938,6 millones, con un descenso de 0,2% en valores pero un salto del 13,9% en volumen. Sobresalieron el maíz en grano, el trigo, los porotos de soja y el sorgo granífero.

Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) alcanzaron los U$S 752,5 millones, 2% más que en 2024, con un alza en precios del 21,8% aunque con caída en volúmenes (-16,3%). En Combustibles y Energía se exportaron U$S 74 millones, un 8,8% menos interanual.

India se consolida como el principal destino

El informe del IPEC indica que India fue el principal destino de exportación, concentrando el 16,6% de las ventas externas y mostrando un incremento del 71,8% interanual, impulsado principalmente por las ventas de aceite de soja en bruto y pieles y cueros.

Le siguieron Brasil (8,5% de participación y 12,8% de crecimiento interanual) con envíos de mozzarella, amortiguadores de suspensión y trigo, y Vietnam (6,9% del total) que registró una baja del 5,5% en valores aunque un alza del 15,1% en volumen.

En tanto, las exportaciones a China disminuyeron 29,2%, principalmente en carnes y porotos de soja, y hacia Chile se registró una suba del 3,1%.

El informe también destaca que del sexto al décimo destino de exportación para Santa Fe se ubicaron Perú, Ecuador, Arabia Saudita, Argelia e Indonesia, reflejando la diversificación geográfica de las ventas externas de la provincia.