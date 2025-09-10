Uno Santa Fe | Santa Fe | julio

Santa Fe incrementa sus exportaciones en julio con un fuerte impulso agroindustrial

En el período enero-julio sumaron U$S 8.344 millones, con un leve crecimiento interanual y un marcado aumento de los envíos hacia India, consolidando el liderazgo de las manufacturas agropecuarias en el comercio exterior provincial.

10 de septiembre 2025 · 12:57hs
Las exportaciones santafesinas tuvieron un leve incremento del 0

prensa Gobierno de la provincia

Las exportaciones santafesinas tuvieron un leve incremento del 0,1% interanual según el último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC)

Las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron en el período enero-julio de 2025 los U$S 8.344 millones, lo que representa un leve incremento del 0,1% interanual según el último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). El estudio muestra que, pese a la caída en los precios internacionales (-4,1%), los volúmenes exportados crecieron un 4,3%, reflejando dinamismo en el sector productivo santafesino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IPECSantaFe/status/1965733879152779340&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IPECSantaFe/status/1965733884123062381&partner=&hide_thread=false

Manufacturas agropecuarias lideran el comercio exterior

El rubro de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) volvió a ser protagonista con ventas por U$S 6.578,9 millones, sin variación interanual en valores pero con un aumento del 2,7% en toneladas. Entre los productos más destacados se ubican la harina y pellets de soja, el aceite de soja en bruto, la carne bovina (congelada y refrigerada) y el aceite de girasol en bruto, que registró un incremento del 74% respecto al mismo período de 2024.

En tanto, los Productos Primarios sumaron U$S 938,6 millones, con un descenso de 0,2% en valores pero un salto del 13,9% en volumen. Sobresalieron el maíz en grano, el trigo, los porotos de soja y el sorgo granífero.

Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) alcanzaron los U$S 752,5 millones, 2% más que en 2024, con un alza en precios del 21,8% aunque con caída en volúmenes (-16,3%). En Combustibles y Energía se exportaron U$S 74 millones, un 8,8% menos interanual.

India se consolida como el principal destino

El informe del IPEC indica que India fue el principal destino de exportación, concentrando el 16,6% de las ventas externas y mostrando un incremento del 71,8% interanual, impulsado principalmente por las ventas de aceite de soja en bruto y pieles y cueros.

Le siguieron Brasil (8,5% de participación y 12,8% de crecimiento interanual) con envíos de mozzarella, amortiguadores de suspensión y trigo, y Vietnam (6,9% del total) que registró una baja del 5,5% en valores aunque un alza del 15,1% en volumen.

En tanto, las exportaciones a China disminuyeron 29,2%, principalmente en carnes y porotos de soja, y hacia Chile se registró una suba del 3,1%.

El informe también destaca que del sexto al décimo destino de exportación para Santa Fe se ubicaron Perú, Ecuador, Arabia Saudita, Argelia e Indonesia, reflejando la diversificación geográfica de las ventas externas de la provincia.

julio Santa Fe exportaciones
Noticias relacionadas
La nueva Constitución provincial está lista

Artículo por artículo: este es el texto de la nueva Constitución de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe invita a adherirse a la TGI digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Los cinco delincuentes a quienes se le subieron los montos de recompensa

Santa Fe aumentó las recompensas para capturar a los delincuentes más buscados por narcotráfico y otros delitos

obras sociales y prepagas deben mas de $6.000 millones a hospitales publicos de santa fe

Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe

Lo último

El Seven de la República seguirá disputándose en Paraná

El Seven de la República seguirá disputándose en Paraná

En VIVO: la Convención Reformadora aprueba la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe

En VIVO: la Convención Reformadora aprueba la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe

Una buena y una duda para Medrán en Colón pensando en visitar a Talleres (RE)

Una buena y una duda para Medrán en Colón pensando en visitar a Talleres (RE)

Último Momento
El Seven de la República seguirá disputándose en Paraná

El Seven de la República seguirá disputándose en Paraná

En VIVO: la Convención Reformadora aprueba la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe

En VIVO: la Convención Reformadora aprueba la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe

Una buena y una duda para Medrán en Colón pensando en visitar a Talleres (RE)

Una buena y una duda para Medrán en Colón pensando en visitar a Talleres (RE)

La tenebrosa frase de la alumna atrincherada contra una de sus profesoras

La tenebrosa frase de la alumna atrincherada contra una de sus profesoras

Pánico en Mendoza por una joven que ingresó armada a un colegio, realizó disparos y está atrincherada

Pánico en Mendoza por una joven que ingresó armada a un colegio, realizó disparos y está atrincherada

Ovación
Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Iván Ojeda, la joya de la Reserva que pisa fuerte en Colón

Iván Ojeda, la joya de la Reserva que pisa fuerte en Colón

Colón y la vuelta del Pulga: pocos minutos, lesiones y un aporte casi nulo

Colón y la vuelta del Pulga: pocos minutos, lesiones y un aporte casi nulo

El Seven de la República seguirá disputándose en Paraná

El Seven de la República seguirá disputándose en Paraná

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional