La Municipalidad de Santo Tomé abre la inscripción al curso de Manipulación de Alimentos

El curso es necesario para obtener el Carnet Único de Manipulador de Alimentos. Será gratuito y contará con dos modalidades: una jornada intensiva por la tarde y dos medias jornadas por la mañana

28 de octubre 2025 · 11:22hs
gentileza

La Oficina de Auditoría y Control Alimentario de la Municipalidad de Santo Tomé informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar del curso de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, requisito obligatorio para la obtención del Carnet Único de Manipulador de Alimentos. El curso, de carácter gratuito, se dictará en las instalaciones de la Vieja Usina (Rivadavia 1660), y contará con dos modalidades:

-Una jornada intensiva (Turno tarde): viernes 7 de noviembre, de 13 a 20.

-Dos medias jornadas (Turno mañana): martes 25 y miércoles 26 de noviembre, de 8 a 12.

La capacitación se tramita de forma digital y autogestionable, a través del sitio web www.assal.gov.ar. Para inscribirse, las personas interesadas deberán ingresar a la sección “Carnet de manipulación de alimentos”, seleccionar “Próximas capacitaciones”, buscar Santo Tomé, marcar la opción “Inscripción” y completar el proceso siguiendo las indicaciones que llegarán por correo electrónico.

Cabe destacar que los cupos son limitados y que, una vez aprobada la capacitación, el carnet tendrá un costo de expedición. Para consultas y mayor información sobre el trámite, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 3424067177 o telefónicamente al 4748329 (interno 133).

Santo Tomé inscripción curso alimentos
