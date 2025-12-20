Uno Santa Fe | Ovación | Academia Cabrera

Academia Cabrera se consagró campeón de la Copa Ciudad de Santo Tomé

La Academia Cabrera derrotó en la definición por penales a Floresta, y se adjudicó el certamen que reunió a instituciones deportivas de la ciudad de Santo Tomé.

Ovación

Por Ovación

20 de diciembre 2025 · 10:36hs
Academia Cabrera se quedó con la edición 2025 de la Copa ciudad de Santo Tomé.

Se llevó a cabo la última jornada de la Copa ciudad de Santo Tomé, certamen de fútbol organizado por la Municipalidad local, que nuclea a los distintos clubes de la ciudad de Santo Tomé. El objetivo de la competencia fue promover el deporte, la integración y el encuentro comunitario.

En el encuentro correspondiente a la Zona “A”, el Club Atenas se impuso por 3 a 2 frente a Real Adelina. Los goles de Atenas fueron convertidos por Milton Villalba, Federico Acuña y Thiago Ferreyra, mientras que Emanuel Doldán y Roberto Almirón marcaron para Real Adelina.

Por su parte, en la Zona “B”, Academia Cabrera y Floresta igualaron 1 a 1. El gol de Academia Cabrera fue anotado por Brian Giménez, en tanto que Benjamín La Palma convirtió para Floresta. La definición del encuentro se resolvió mediante la ejecución de penales, instancia en la que resultó ganador el Club Academia Cabrera.

Las distinciones en la "Copa Ciudad de Santo Tomé"

Con estos resultados, el Torneo “Copa Ciudad de Santo Tomé” consagró como campeón a Academia Cabrera, mientras que Floresta obtuvo el subcampeonato. El tercer puesto fue para Atenas y el cuarto lugar correspondió a Real Adelina.

Ambos encuentros contaron con un importante marco de público, reflejo del acompañamiento de la comunidad a esta propuesta deportiva que fomenta la participación, el compañerismo y los valores del deporte.

En el estadio Mauricio Martínez, la final contó con la presencia de autoridades del municipio santotomecino.

En el estadio Mauricio Martínez, la final contó con la presencia de autoridades del municipio santotomecino.

Al respecto, el director de Deportes, Juan José Agüero, destacó: “Desde el Municipio se valora positivamente el desarrollo del torneo y se agradece a las instituciones participantes, a los deportistas y a los vecinos que acompañan cada jornada, fortaleciendo los espacios de encuentro y convivencia a través del deporte”.

El funcionario municipal afirmó que “La verdad que estoy muy contento porque ha salido todo muy lindo. Se prestó el clima para que sea la noche perfecta para dos hermosos encuentros de fútbol, con clubes de nuestra ciudad. Fue una muy linda fiesta, con gran concurrencia de gente, ya que la entrada era libre y gratuita.”

Previamente, en los encuentros disputados, por la Zona “A”, el Club Floresta se impuso por 1 a 0 frente a Independiente. Por su parte, en la Zona “B”, Academia Cabrera obtuvo una victoria por 2 a 0 ante Real Adelina.

Anteriormente, en el encuentro disputado por la Zona A, el Club Floresta se impuso por 2 a 0 frente a Atenas, con goles convertidos por Benjamín La Palma y Elías Vanrrel. En esta fecha, el Club Independiente tuvo jornada libre. Por su parte, en el partido correspondiente a la Zona B, Real Adelina logró una victoria por 1 a 0 ante Belgrano Juniors, con gol de Lucas Rodríguez. En la primera jornada del torneo, Independiente igualó 0 a 0 con Atenas por la Zona A, mientras que por la Zona B, la Academia Cabrera se impuso por 3 a 0 a Belgrano de Coronda.

Desde la Municipalidad de la ciudad de Santo Tomé, se destacó el desarrollo del torneo y la participación de las instituciones deportivas, los jugadores y el acompañamiento de la comunidad, que hicieron posible una nueva edición de esta propuesta que fortalece el deporte y los valores del encuentro en la ciudad.

