Uno Santa Fe | Santa Fe | Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé inicia el ciclo de charlas "Detrás de la Pantalla"

La iniciativa está dirigida a padres, docentes, referentes institucionales y público en general. Está destinada a reflexionar y prevenir sobre los desafíos que plantea el mundo digital

2 de septiembre 2025 · 10:04hs
La Municipalidad de Santo Tomé inicia el ciclo de charlas Detrás de la Pantalla

gentileza

La Municipalidad de Santo Tomé inicia el ciclo de charlas "Detrás de la Pantalla"

La Municipalidad de Santo Tomé invita a la comunidad a participar de la primera jornada del ciclo de charlas “Detrás de la Pantalla”, una propuesta destinada a reflexionar y prevenir sobre los desafíos que plantea el mundo digital.

La iniciativa está dirigida a padres, docentes, referentes institucionales y público en general. Durante el encuentro se abordarán problemáticas actuales como las violencias digitales, el ciber grooming, el acoso en línea, la huella digital y la privacidad, entre otros temas relevantes.

El espacio contará con la disertación de Rodrigo Álvarez, coordinador de la ONG Argentina Cibersegura; Pablo Mainer, fundador de la ONG Hablemos de Bullying; además de testimonios en primera persona que enriquecerán el debate y la reflexión.

La actividad se llevará a cabo el viernes 5 de septiembre, de 17:30 a 20:00 horas, en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre” (25 de Mayo 1940).

La propuesta es gratuita, con cupos limitados, e incluye la entrega de un certificado digital de asistencia.

Las inscripciones se realizan a través de WhatsApp al 342-4066184, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 14:00 horas.

Santo Tomé charla pantallas
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

El viernes por la noche empleados y clientes vivieron momentos de terror

Violento asalto en una heladería de Santo Tomé: clientes y empleados vivieron momentos de terror

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Último Momento
GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Ovación
Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional