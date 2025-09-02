La iniciativa está dirigida a padres, docentes, referentes institucionales y público en general. Está destinada a reflexionar y prevenir sobre los desafíos que plantea el mundo digital

La Municipalidad de Santo Tomé inicia el ciclo de charlas "Detrás de la Pantalla"

La Municipalidad de Santo Tomé invita a la comunidad a participar de la primera jornada del ciclo de charlas “Detrás de la Pantalla”, una propuesta destinada a reflexionar y prevenir sobre los desafíos que plantea el mundo digital.

La iniciativa está dirigida a padres, docentes, referentes institucionales y público en general. Durante el encuentro se abordarán problemáticas actuales como las violencias digitales, el ciber grooming, el acoso en línea, la huella digital y la privacidad, entre otros temas relevantes.

El espacio contará con la disertación de Rodrigo Álvarez, coordinador de la ONG Argentina Cibersegura; Pablo Mainer, fundador de la ONG Hablemos de Bullying; además de testimonios en primera persona que enriquecerán el debate y la reflexión.

La actividad se llevará a cabo el viernes 5 de septiembre, de 17:30 a 20:00 horas, en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre” (25 de Mayo 1940).

La propuesta es gratuita, con cupos limitados, e incluye la entrega de un certificado digital de asistencia.

Las inscripciones se realizan a través de WhatsApp al 342-4066184, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 14:00 horas.