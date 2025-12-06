Uno Santa Fe | Santa Fe | Partido Socialista

El Partido Socialista se reunió en Santa Fe para definir sus movimientos de cara a 2026

En búsqueda de crecimiento y consolidación, reunió a más de 300 militantes del departamento La Capital para discutir ideas y enfoques pensando a futuro

6 de diciembre 2025 · 20:15hs
Más de 300 militantes del Socialismo se reunieron en una actividad plenaria en Santa Fe.

Más de 300 militantes del Socialismo se reunieron en una actividad plenaria en Santa Fe.

El Partido Socialista realizó este sábado una actividad plenaria en la ciudad de Santa Fe con el objetivo de proyectar ideas hacia el futuro, en una acción que reunió a más de 300 militantes del departamento La Capital.

La presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Clara García, aseguró: “En medio de un quiebre de partidos nacionales, es muy valioso reunirse entre compañeros y compañeras a debatir propuestas, acciones e ideas, porque el fruto de toda esta tarea enlazada será que tengamos un gran orgullo para mostrar. El 2026 y el 2027 nos tiene que encontrar unidos, con la convicción de que la unidad es la manera de lograr los resultados”.

En ese sentido, aseguró: “La política es abrazar al que la está pasando mal, escucharlo, mover cielo y tierra para intentar solucionarlo. No hay que conformarse con que los problemas están allí, hay que salir de la zona de confort, estar donde se necesita y tomar decisiones más humanas. El contexto nacional, provincial y municipal cambió, pero nuestra ideología está en pie y no la vamos a cambiar”.

A su turno, el senador del departamento La Capital, Julio Garibaldi, habló sobre construir futuro junto con la ciudadanía: “Para nosotros, la participación es fundamental, es la transformación real. Nos involucramos en los problemas de la gente. Somos un partido del humanismo, de cercanía, de salud pública, de educación, de los sindicatos, de los centros de estudiantes y también de los jóvenes”.

"Hay que convocar a las juventudes a que sean protagonistas, desde donde quieran pero que encuentren aquí el lugar donde potenciar y hacer realidad la transformación de sus ideas. Estoy convencido que este momento de experimento político va a pasar con la participación política, con la buena política, con honestidad y cercanía. Una forma muy nuestra de gestionar”, agregó.

Posteriormente, el diputado provincial y secretario General del partido, Joaquín Blanco, ponderó que “la actualidad le ofrece una oportunidad única al socialismo de construir con mucha contundencia una alternativa a Javier Milei, de no volver al pasado ni reeditar lo que se hizo, sino construyendo lo nuevo”.

“El futuro está en la planificación y la participación. Está lleno de improvisados y muchos de los errores que se cometen en política son producto de la improvisación y demagogia. Nosotros nos destacamos por estudiar y planificar lo que viene escuchando a la gente. Por eso, el otro día celebramos en Rafaela cuando se inauguró el hospital que planificó Hermes Binner con la ciudadanía hace más de 15 años atrás. Esa es nuestra forma y es lo que vamos a proponer para adelante”, detalló Blanco.

El flamante diputado nacional Pablo Farías destacó que “durante este año, el partido fue artífice principal para lograr la reforma de la Constitución, también garantiza todos los días el funcionamiento de la Legislatura y se comprometió en cada una de las intendencias, en los concejos municipales, en el Congreso de la Nación, donde no sólo dejó un mensaje sino que llevó ideas y principios, y se hizo cargo de ellos, con las responsabilidades institucionales y todo lo que esté al alcance para que las instituciones hagan lo mejor posible”.

En torno a su futuro trabajo legislativo en el orden nacional, aseguró que “con Esteban (Paulón) vamos con las convicciones claras y nuestro mensaje bien fuerte para salir adelante y llevar a este país a otro lugar. Tenemos un 2026 para trabajar y fortalecernos, y un 2027 para volver a ser protagonistas en cada una de las instancias electorales”.

La voz del Socialismo entre la campaña nacional

Por su parte, el diputado nacional Esteban Paulón valoró que “la voz del socialismo estuvo este año entre las voces más escuchadas en una campaña nacional” y que “se lograron colocar muchas ideas y sembrar una semilla para lo que va a ser un desarrollo a futuro con ideales, valores y principios que tienen fuerza en Santa Fe y el objetivo es ampliarlo al resto del país”.

A su turno, la presidenta del partido a nivel nacional, Mónica Fein, destacó: “En épocas difíciles, donde la derecha se quiere llevar todo lo que conquistamos, hay que mirarnos más a los ojos y construir ese sentido de la política. Nosotros tenemos un sentido diferente a lo que plantea el gobierno nacional para construir una sociedad con más igualdad, con libertad y participación. Y tenemos bien en claro que sin juventud, sin mujeres, sin disidencias y sin personas que pelean por un trabajo y una vivienda, no habrá futuro”.

El rol de los jóvenes

En la misma línea, la presidenta de las Juventudes Socialistas de Santa Fe, Bianca Scalenghe, expresó: "Las juventudes necesitan más protagonismo, más lugares con voz y voto para poder aportar. Los jóvenes no son culpables ni responsables de las problemáticas que atraviesa la sociedad como muchos quieren hacer creer. En un contexto nacional difícil, se precisa de este socialismo cada vez más unido, con la oportunidad de formar y fortalecer un frente nacional”.

Por último, el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Emilio Jatón, resaltó: “Además de planificar y discutir ideas, el socialismo tiene otra gran virtud, que es que cuando llega a una gestión, lo hace con sus valores y los pone en práctica. Salimos de las gestiones sin que nadie nos diga «tienen que pasar por Tribunales». Eso no es común y es una marca del partido. Con ese rumbo marcado y nuestra actualidad, tenemos mucho futuro. Pero depende de nosotros”.

Partido Socialista socialismo Mónica Fein Clara García
Noticias relacionadas
Se realiza un operativo de bloqueo en la localidad de Casilda, en el departamento Caseros, lugar donde estuvo de visitas el niño diagnosticado con Sarampión de la vecina provincia de Entre Ríos

Santa Fe en alerta por sarampión: buscan contactos del caso confirmado en Entre Ríos

la actividad economica de santa fe crecio 8,1% en septiembre y consolida nueve meses en alza

La actividad económica de Santa Fe creció 8,1% en septiembre y consolida nueve meses en alza

Calor en Santa Fe: conservar los alimentos en la heladera, clave para no sufrir intoxicaciones.

El calor arrecia en Santa Fe y hay que tomar precauciones para conservar los alimentos que se llevan a la mesa

ola de calor: cuales son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Lo último

Las Flores volvió a hacer historia y ascendió a la Primera División de la Liga Santafesina

Las Flores volvió a hacer historia y ascendió a la Primera División de la Liga Santafesina

Con días y horarios confirmados, así será el fixture del Mundial 2026

Con días y horarios confirmados, así será el fixture del Mundial 2026

Gran sábado de Valentín Folledo en Mina Clavero

Gran sábado de Valentín Folledo en Mina Clavero

Último Momento
Las Flores volvió a hacer historia y ascendió a la Primera División de la Liga Santafesina

Las Flores volvió a hacer historia y ascendió a la Primera División de la Liga Santafesina

Con días y horarios confirmados, así será el fixture del Mundial 2026

Con días y horarios confirmados, así será el fixture del Mundial 2026

Gran sábado de Valentín Folledo en Mina Clavero

Gran sábado de Valentín Folledo en Mina Clavero

Los Pumas 7s están entre los cuatro mejores en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7's están entre los cuatro mejores en Ciudad del Cabo

El Inter Miami de Messi le ganó al Vancouver Whitecaps y es campeón de la MLS

El Inter Miami de Messi le ganó al Vancouver Whitecaps y es campeón de la MLS

Ovación
Alejandro Trionfini vuelve a Unión: será el nuevo entrenador de la Reserva

Alejandro Trionfini vuelve a Unión: será el nuevo entrenador de la Reserva

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: Te ganaste nuestro respeto y cariño

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: "Te ganaste nuestro respeto y cariño"

Facundo Callejo volvió a expresar su deseo de jugar en Colón: Soy hincha, me encantaría

Facundo Callejo volvió a expresar su deseo de jugar en Colón: "Soy hincha, me encantaría"

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Mundial 2026: oficializaron fecha y hora de los partidos de la Selección en fase de grupos

Mundial 2026: oficializaron fecha y hora de los partidos de la Selección en fase de grupos

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"