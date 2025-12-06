Alejandro Trionfini vuelve a Unión: será el nuevo entrenador de la Reserva

Alejandro Trionfini, quien viene de trabajar en República Dominicana, será el nuevo entrenador de la Reserva de Unión en reemplazo de Nicolás Vazzoler.

Unión ya tiene nuevo conductor para su equipo de Reserva. Tras la promoción de Nicolás Vazzoler al cuerpo técnico de Leonardo Madelón, la dirigencia tatengue decidió apostar por un nombre muy ligado al crecimiento formativo del club: Alejandro Luis Trionfini, referente del trabajo en inferiores y con una trayectoria que dejó huella en su paso por Santa Fe.

Trionfini, nacido en Esperanza el 7 de marzo de 1969, retorna a una casa que lo vio desempeñar uno de los roles más influyentes en la modernización del fútbol juvenil tatengue. Entre 2014 y 2017, fue entrenador y coordinador general de todas las divisiones inferiores, etapa recordada por una fuerte transformación en la metodología, la captación de talentos y la inserción de jóvenes en Primera División.

Un regreso con sello formativo

La elección de Trionfini no es casual. Unión se encuentra ante un proyecto deportivo que busca volver a potenciar a los juveniles en el corto plazo, un objetivo que encaja a la perfección con la visión y el recorrido del entrenador.

Durante su gestión anterior se produjo un fenómeno que marcó tendencia: Unión llegó a poner en cancha 7 juveniles titulares y 4 suplentes provenientes de la cantera, reflejando un giro estructural que transformó al club de “comprador” a formador y vendedor.

En ese ciclo se dieron hitos como:

El debut más joven de la historia del club, con Nico Andereggen.

-La consolidación de una Reserva juvenil competitiva, entrenando a la par de Primera.

-Juveniles convocados a la Selección Sub 15, Marcos Peano al Mundial Sub 17 y Mauricio Martínez a los Juegos Olímpicos.

-La creación del Torneo Pre AFA, que permitió un puente formativo clave entre Liga Santafesina y AFA.

-El premio Fair Play otorgado por AFA en 2016 a las divisiones inferiores de Unión.

Experiencia internacional y presente renovado

En los últimos meses, Trionfini sumó un nuevo capítulo en su carrera al integrar el staff técnico de la Selección de República Dominicana, con un debut más que exigente: un amistoso ante el Uruguay de Marcelo Bielsa disputado en Malasia, como parte del calendario FIFA.

Esa experiencia internacional, sumada a su pasado como coordinador formativo y entrenador, lo posicionó como el candidato ideal para encabezar una Reserva que será clave en el proyecto de Madelón, especialmente ante la fuerte posibilidad de que varios juveniles comiencen a ganar protagonismo en 2025.

Una apuesta con mirada al futuro

Con la salida de Vazzoler hacia el cuerpo técnico de Primera, Unión mantiene la línea de trabajo interno promoviendo perfiles con conocimiento profundo de la estructura formativa y una mirada integral del desarrollo juvenil.

LEER MÁS: La estrategia que analiza Unión para retener a Tagliamonte y Martínez

La llegada de Trionfini representa continuidad, identidad y un mensaje claro hacia adentro: los jóvenes volverán a ocupar un rol central.

Su oficialización se dará en las próximas horas y su designación ya genera expectativa en el Mundo Unión, donde su nombre está asociado a uno de los períodos más productivos de la cantera tatengue. El regreso de un viejo conocido, en un momento donde el club necesita volver a confiar en lo que mejor sabe hacer: formar.