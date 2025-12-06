Uno Santa Fe | Unión | Unión

Alejandro Trionfini vuelve a Unión: será el nuevo entrenador de la Reserva

Alejandro Trionfini, quien viene de trabajar en República Dominicana, será el nuevo entrenador de la Reserva de Unión en reemplazo de Nicolás Vazzoler.

Ovación

Por Ovación

6 de diciembre 2025 · 15:16hs
Alejandro Trionfini vuelve a Unión: será el nuevo entrenador de la Reserva

Unión ya tiene nuevo conductor para su equipo de Reserva. Tras la promoción de Nicolás Vazzoler al cuerpo técnico de Leonardo Madelón, la dirigencia tatengue decidió apostar por un nombre muy ligado al crecimiento formativo del club: Alejandro Luis Trionfini, referente del trabajo en inferiores y con una trayectoria que dejó huella en su paso por Santa Fe.

LEER MÁS: El mensaje de Unión a Lucas Gamba: "Te ganaste nuestro respeto y cariño"

Trionfini, nacido en Esperanza el 7 de marzo de 1969, retorna a una casa que lo vio desempeñar uno de los roles más influyentes en la modernización del fútbol juvenil tatengue. Entre 2014 y 2017, fue entrenador y coordinador general de todas las divisiones inferiores, etapa recordada por una fuerte transformación en la metodología, la captación de talentos y la inserción de jóvenes en Primera División.

Un regreso con sello formativo

La elección de Trionfini no es casual. Unión se encuentra ante un proyecto deportivo que busca volver a potenciar a los juveniles en el corto plazo, un objetivo que encaja a la perfección con la visión y el recorrido del entrenador.

Durante su gestión anterior se produjo un fenómeno que marcó tendencia: Unión llegó a poner en cancha 7 juveniles titulares y 4 suplentes provenientes de la cantera, reflejando un giro estructural que transformó al club de “comprador” a formador y vendedor.

En ese ciclo se dieron hitos como:

El debut más joven de la historia del club, con Nico Andereggen.

-La consolidación de una Reserva juvenil competitiva, entrenando a la par de Primera.

-Juveniles convocados a la Selección Sub 15, Marcos Peano al Mundial Sub 17 y Mauricio Martínez a los Juegos Olímpicos.

-La creación del Torneo Pre AFA, que permitió un puente formativo clave entre Liga Santafesina y AFA.

-El premio Fair Play otorgado por AFA en 2016 a las divisiones inferiores de Unión.

Experiencia internacional y presente renovado

En los últimos meses, Trionfini sumó un nuevo capítulo en su carrera al integrar el staff técnico de la Selección de República Dominicana, con un debut más que exigente: un amistoso ante el Uruguay de Marcelo Bielsa disputado en Malasia, como parte del calendario FIFA.

Esa experiencia internacional, sumada a su pasado como coordinador formativo y entrenador, lo posicionó como el candidato ideal para encabezar una Reserva que será clave en el proyecto de Madelón, especialmente ante la fuerte posibilidad de que varios juveniles comiencen a ganar protagonismo en 2025.

Una apuesta con mirada al futuro

Con la salida de Vazzoler hacia el cuerpo técnico de Primera, Unión mantiene la línea de trabajo interno promoviendo perfiles con conocimiento profundo de la estructura formativa y una mirada integral del desarrollo juvenil.

LEER MÁS: La estrategia que analiza Unión para retener a Tagliamonte y Martínez

La llegada de Trionfini representa continuidad, identidad y un mensaje claro hacia adentro: los jóvenes volverán a ocupar un rol central.

Su oficialización se dará en las próximas horas y su designación ya genera expectativa en el Mundo Unión, donde su nombre está asociado a uno de los períodos más productivos de la cantera tatengue. El regreso de un viejo conocido, en un momento donde el club necesita volver a confiar en lo que mejor sabe hacer: formar.

Unión Reserva Alejandro Trionfini
Noticias relacionadas
union comenzo oficialmente sus vacaciones con balance positivo y decisiones por delante

Unión comenzó oficialmente sus vacaciones con balance positivo y decisiones por delante

el viaje de fascendini a italia que llamo la atencion en union

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

union apunta a uruguay para realizar la parte fuerte de la pretemporada

Unión apunta a Uruguay para realizar la parte fuerte de la pretemporada

union visita a san lorenzo en busca de la recuperacion en la liga nacional

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Lo último

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Aumentan los casos de tos convulsa en Santa Fe y se suma el alerta por sarampión

Aumentan los casos de tos convulsa en Santa Fe y se suma el alerta por sarampión

Cuando el agua no basta: la solución casera para la deshidratación

Cuando el agua no basta: la solución casera para la deshidratación

Último Momento
Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Aumentan los casos de tos convulsa en Santa Fe y se suma el alerta por sarampión

Aumentan los casos de tos convulsa en Santa Fe y se suma el alerta por sarampión

Cuando el agua no basta: la solución casera para la deshidratación

Cuando el agua no basta: la solución casera para la deshidratación

Empleados de comercio recibirán $100.000 extra no remunerativos hasta marzo

Empleados de comercio recibirán $100.000 extra no remunerativos hasta marzo

Es muy difícil: Colapinto cerró último la clasificación en Abu Dabi

"Es muy difícil": Colapinto cerró último la clasificación en Abu Dabi

Ovación
Alejandro Trionfini vuelve a Unión: será el nuevo entrenador de la Reserva

Alejandro Trionfini vuelve a Unión: será el nuevo entrenador de la Reserva

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: Te ganaste nuestro respeto y cariño

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: "Te ganaste nuestro respeto y cariño"

Facundo Callejo volvió a expresar su deseo de jugar en Colón: Soy hincha, me encantaría

Facundo Callejo volvió a expresar su deseo de jugar en Colón: "Soy hincha, me encantaría"

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Mundial 2026: oficializaron fecha y hora de los partidos de la Selección en fase de grupos

Mundial 2026: oficializaron fecha y hora de los partidos de la Selección en fase de grupos

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"