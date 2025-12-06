Uno Santa Fe | Santa Fe | Sarampión

Santa Fe en alerta por sarampión: buscan contactos del caso confirmado en Entre Ríos

Equipos sanitarios trabajan en conjunto con la localidad de Santa Elena y efectores de Casilda para identificar personas expuestas y reforzar la cobertura de triple viral.

6 de diciembre 2025 · 18:48hs
Se realiza un operativo de bloqueo en la localidad de Casilda

gentileza

Se realiza un operativo de bloqueo en la localidad de Casilda, en el departamento Caseros, lugar donde estuvo de visitas el niño diagnosticado con Sarampión de la vecina provincia de Entre Ríos

A través de una alerta sanitaria, Nación informó la confirmación de un caso de sarampión en la provincia de Entre Ríos. Se trata de un niño de 2 años, residente en una zona rural de Santa Elena, que registró antecedente de permanencia en la ciudad de Casilda, Santa Fe, durante una corta estadía previa a la aparición de los síntomas.

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó las acciones de vigilancia epidemiológica que se activaron a partir de este caso, dado que el menor estuvo 48 horas en Casilda, diez días antes del inicio de los síntomas, lo que constituye un período relevante para la identificación de contactos.

Acciones en Santa Fe: búsqueda de contactos y bloqueo sanitario

En la provincia, la cartera sanitaria puso en marcha un operativo coordinado entre la Dirección Provincial de Promoción y Prevención, el Hospital de Casilda y la Secretaría de Salud municipal. A su vez, se mantiene un trabajo articulado con el Ministerio de Salud de Entre Ríos, el Centro Pediátrico de Santa Elena y los equipos locales que ya habían iniciado tareas en terreno.

En este marco, se realiza una investigación epidemiológica completa que incluye:

  • Identificación de personas expuestas
  • Reconstrucción de actividades y lugares visitados
  • Evaluación del nivel de exposición
  • Verificación de esquemas de vacunación
  • Búsqueda activa de contactos estrechos durante su estadía en Casilda, a mediados de noviembre
  • Revisión de contactos secundarios en los 21 días previos

Además, se actualiza la cobertura vacunal de todas las personas involucradas, se aplican vacunas de rescate, y se implementan medidas de bloqueo sanitario conforme a la normativa nacional.

También se reforzó la alerta epidemiológica en toda la región, ordenando la notificación inmediata de cualquier síndrome febril exantemático tanto en efectores públicos como privados.

Cabe recordar que los equipos de salud ya se encontraban en alerta por el ingreso de cuatro viajeros procedentes de Bolivia, aunque —según Nación— no se registraron contagios asociados. La alerta se extiende hasta el 12 de diciembre, plazo máximo esperado para la aparición de casos secundarios.

El caso confirmado: evolución del niño

El caso corresponde a un niño de dos años, residente en el área rural de Santa Elena (Entre Ríos). El menor cuenta con una dosis de vacuna triple viral y no presenta comorbilidades.

Los primeros síntomas surgieron a fines de noviembre: fiebre, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos. Tras la consulta en el centro pediátrico local, se activó el protocolo correspondiente: notificación inmediata, toma de muestras y acciones de bloqueo epidemiológico.

Actualmente, el niño se encuentra estable, en aislamiento domiciliario, acompañado por su familia y bajo seguimiento del equipo de salud local.

Vacunación: una política pública prioritaria en Santa Fe

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, prevenible con la vacuna triple viral, que también protege contra rubéola y paperas. Los síntomas incluyen fiebre, erupción cutánea, secreción nasal, conjuntivitis y tos; y pueden presentarse complicaciones como neumonía, convulsiones o meningoencefalitis.

En Argentina, la vacuna triple viral se aplica a los 12 meses y a los 5 años.

A partir de 2026, la segunda dosis se adelantará a los 18 meses, manteniendo por un tiempo la dosis de los 5 años como estrategia de transición.

El país registra una baja sostenida en las coberturas vacunales en la última década, lo que incrementa el riesgo de reintroducción del sarampión. Por eso, reforzar la vacunación es clave para sostener la protección colectiva.

Vax Team: la estrategia santafesina para recuperar coberturas

En este contexto, la Provincia de Santa Fe presentó Vax Team, un programa innovador destinado a niños y niñas de 4 a 11 años para revisar sus esquemas de vacunación, mediante una propuesta lúdica e intersectorial.

La iniciativa incluye:

  • Álbum de figuritas
  • Miniserie animada
  • Plataforma web
  • Capacitaciones para equipos de Educación y Salud
  • Acciones en escuelas y territorios
  • Refuerzo del control del carnet de vacunas

El objetivo es recuperar esquemas atrasados en el ingreso escolar y a los 11 años, además de sensibilizar a la población sobre la importancia, eficacia y seguridad de las vacunas.

