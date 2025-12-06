La actividad económica de Santa Fe creció 8,1% en septiembre y consolida nueve meses en alza

El último informe del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la provincia marcó un nuevo avance, impulsado por la industria, el comercio y los servicios financieros

La economía santafesina volvió a mostrar señales firmes de recuperación. Según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) , la provincia registró en septiembre de 2025 un crecimiento interanual del 8,1% , mientras que la variación acumulada entre enero y septiembre alcanzó el 8% .

El dato consolida un año marcado por la expansión , con mejoras generalizadas en varios sectores clave.

Industria, finanzas y comercio, los motores del crecimiento

De acuerdo con el informe oficial, los sectores que más traccionaron la suba del IMAE Santa Fe fueron:

Industria manufacturera : +12,3% interanual (aporta 3,9 puntos porcentuales al crecimiento total).

: +12,3% interanual (aporta al crecimiento total). Intermediación financiera : +39,7% ( 2,1 pp ).

: +39,7% ( ). Comercio : +7,9% ( 1,9 pp ).

: +7,9% ( ). Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler : +4,4% ( 0,4 pp ).

: +4,4% ( ). Agricultura, ganadería, caza y silvicultura : +4,7% ( 0,2 pp ).

: +4,7% ( ). Construcción : +3,2% ( 0,1 pp ).

: +3,2% ( ). Administración pública: +1,8% (0,1 pp).

De este modo, la recuperación se sostiene sobre tres grandes pilares: la industria, el comercio interno y la expansión de los servicios financieros.

Sectores con caídas: transporte, pesca y servicios personales

No todos los indicadores fueron positivos. El informe detalla retrocesos en:

Pesca : –40,2%

: –40,2% Transporte y comunicaciones : –6,5%

: –6,5% Servicios comunitarios, sociales y personales : –4,5%

: –4,5% Electricidad, gas y agua : –2,1%

: –2,1% Hoteles y restaurantes : –1,7%

: –1,7% Enseñanza: –0,2%

En conjunto, estos rubros restaron dinamismo, especialmente por la retracción del transporte y la fuerte caída del sector pesquero.

En términos desestacionalizados, la actividad mostró en septiembre una suba del 1,1% respecto de agosto, mientras que la serie tendencia-ciclo avanzó 0,2%, confirmando que la provincia mantiene un sendero de crecimiento sostenido.

Santa Fe y la comparación nacional

El IMAE santafesino busca anticipar el comportamiento del Producto Bruto Geográfico y es comparable con el EMAE nacional. Con un crecimiento del 8% acumulado en nueve meses, la provincia se posiciona entre las economías regionales de mayor dinamismo durante 2025.

Qué significa este indicador

El IMAE es un índice que permite seguir la actividad económica provincial con mayor frecuencia que el PBG anual. Se construye con metodología CEPAL y pondera 16 sectores productivos. Aunque es provisorio, ofrece una foto actualizada del rendimiento económico.