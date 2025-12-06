Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La actividad económica de Santa Fe creció 8,1% en septiembre y consolida nueve meses en alza

El último informe del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la provincia marcó un nuevo avance, impulsado por la industria, el comercio y los servicios financieros

6 de diciembre 2025 · 18:47hs
La actividad económica de Santa Fe creció 8,1% en septiembre y consolida nueve meses en alza

gentileza

La economía santafesina volvió a mostrar señales firmes de recuperación. Según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), la provincia registró en septiembre de 2025 un crecimiento interanual del 8,1%, mientras que la variación acumulada entre enero y septiembre alcanzó el 8%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IPECSantaFe/status/1996563139245326811&partner=&hide_thread=false

El dato consolida un año marcado por la expansión, con mejoras generalizadas en varios sectores clave.

Industria, finanzas y comercio, los motores del crecimiento

De acuerdo con el informe oficial, los sectores que más traccionaron la suba del IMAE Santa Fe fueron:

  • Industria manufacturera: +12,3% interanual (aporta 3,9 puntos porcentuales al crecimiento total).
  • Intermediación financiera: +39,7% (2,1 pp).
  • Comercio: +7,9% (1,9 pp).
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: +4,4% (0,4 pp).
  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: +4,7% (0,2 pp).
  • Construcción: +3,2% (0,1 pp).
  • Administración pública: +1,8% (0,1 pp).

De este modo, la recuperación se sostiene sobre tres grandes pilares: la industria, el comercio interno y la expansión de los servicios financieros.

Sectores con caídas: transporte, pesca y servicios personales

No todos los indicadores fueron positivos. El informe detalla retrocesos en:

  • Pesca: –40,2%
  • Transporte y comunicaciones: –6,5%
  • Servicios comunitarios, sociales y personales: –4,5%
  • Electricidad, gas y agua: –2,1%
  • Hoteles y restaurantes: –1,7%
  • Enseñanza: –0,2%

En conjunto, estos rubros restaron dinamismo, especialmente por la retracción del transporte y la fuerte caída del sector pesquero.

En términos desestacionalizados, la actividad mostró en septiembre una suba del 1,1% respecto de agosto, mientras que la serie tendencia-ciclo avanzó 0,2%, confirmando que la provincia mantiene un sendero de crecimiento sostenido.

Santa Fe y la comparación nacional

El IMAE santafesino busca anticipar el comportamiento del Producto Bruto Geográfico y es comparable con el EMAE nacional. Con un crecimiento del 8% acumulado en nueve meses, la provincia se posiciona entre las economías regionales de mayor dinamismo durante 2025.

Qué significa este indicador

El IMAE es un índice que permite seguir la actividad económica provincial con mayor frecuencia que el PBG anual. Se construye con metodología CEPAL y pondera 16 sectores productivos. Aunque es provisorio, ofrece una foto actualizada del rendimiento económico.

Santa Fe Ipec Actividad Económica septiembre
Noticias relacionadas
Desarrollan en Santa Fe un alimento a base de gelatina con beneficios para huesos, articulaciones, piel y cabello

Desarrollan en Santa Fe un alimento a base de gelatina con beneficios para huesos, articulaciones, piel y cabello

Se suspende temporalmente la pesca comercial de sábalo entre el 20 de diciembre y el 20 de enero en ambos márgenes del río.

Santa Fe y Entre Ríos regulan la pesca: nuevo cupo máximo y suspensión temporal de la captura comercial de sábalo

Patricia Bullrich, futura jefa del bloque libertario en el Senado; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y la nueva incorporación a las filas de los Milei: la diputada santafesina Verónica Razzini. 

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

otro patrullero involucrado en un accidente vial: ya son cuatro en once dias en la ciudad de santa fe

Otro patrullero involucrado en un accidente vial: ya son cuatro en once días en la ciudad de Santa Fe

Lo último

Las Flores volvió a hacer historia y ascendió a la Primera División de la Liga Santafesina

Las Flores volvió a hacer historia y ascendió a la Primera División de la Liga Santafesina

Con días y horarios confirmados, así será el fixture del Mundial 2026

Con días y horarios confirmados, así será el fixture del Mundial 2026

Gran sábado de Valentín Folledo en Mina Clavero

Gran sábado de Valentín Folledo en Mina Clavero

Último Momento
Las Flores volvió a hacer historia y ascendió a la Primera División de la Liga Santafesina

Las Flores volvió a hacer historia y ascendió a la Primera División de la Liga Santafesina

Con días y horarios confirmados, así será el fixture del Mundial 2026

Con días y horarios confirmados, así será el fixture del Mundial 2026

Gran sábado de Valentín Folledo en Mina Clavero

Gran sábado de Valentín Folledo en Mina Clavero

Los Pumas 7s están entre los cuatro mejores en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7's están entre los cuatro mejores en Ciudad del Cabo

El Inter Miami de Messi le ganó al Vancouver Whitecaps y es campeón de la MLS

El Inter Miami de Messi le ganó al Vancouver Whitecaps y es campeón de la MLS

Ovación
Alejandro Trionfini vuelve a Unión: será el nuevo entrenador de la Reserva

Alejandro Trionfini vuelve a Unión: será el nuevo entrenador de la Reserva

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: Te ganaste nuestro respeto y cariño

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: "Te ganaste nuestro respeto y cariño"

Facundo Callejo volvió a expresar su deseo de jugar en Colón: Soy hincha, me encantaría

Facundo Callejo volvió a expresar su deseo de jugar en Colón: "Soy hincha, me encantaría"

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Mundial 2026: oficializaron fecha y hora de los partidos de la Selección en fase de grupos

Mundial 2026: oficializaron fecha y hora de los partidos de la Selección en fase de grupos

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"