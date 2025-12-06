Mundial 2026: oficializaron fecha y hora de los partidos de la Selección en fase de grupos La Selección jugará contra Austria, Argelia y Jordania. Los partidos serán en Kansas City y Dallas, con horarios entre las 15:00 y las 23:00 horas de Argentina. Por Ovación 6 de diciembre 2025 · 15:33hs

Tras el sorteo del Mundial 2026, la Selección Argentina conoció las fechas, horas y sedes de sus tres partidos correspondientes al Grupo J. Los encuentros se disputarán en la región central de Estados Unidos, con horarios relativamente accesibles para el público argentino.

La vigente campeona del mundo enfrentará a Austria, Argelia y Jordania. Los horarios locales implican que los argentinos verán los partidos entre la tarde y la medianoche.

Los partidos y los horarios para la Selección Argentina Fecha 1 (vs. Argelia): Martes 16 de junio, a las 23:00 horas (11 PM) de Argentina.

Fecha 2 (vs. Austria): Lunes 22 de junio, a las 15:00 horas (3 PM) de Argentina.

Fecha 3 (vs. Jordania): Sábado 27 de junio, a las 00:00 horas (Medianoche) de Argentina. image El debut de Argentina contra Argelia se jugará en horario nocturno en el país, mientras que el partido clave contra Austria se disputará en la franja vespertina. La Selección cerrará su participación en la fase de grupos el sábado por la madrugada.