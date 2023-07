Y continuó relatando: "Ahí mis dos sobrinas se fueron a la casa de mi hermano, que es acá enfrente de la mía y a los 10 o 20 minutos que salieron se empezaron a escuchar disparos y como estábamos todos en el patio, salimos corriendo. Agarramos primero a los más chicos y los metimos adentro y pensamos que las dos nenas estaban en la casa, así que cuando fuimos a verlas, encontré a una de las nenas en estado de shock diciendo: «¡Le pegaron a Delfina, le pegaron a Delfina!»".

Según lo que comentó el tío de la víctima: "El papá encontró a la nena en la casa, sentada en la mesa y con el disparo en la cabeza. Mi hermano vio los disparos en la puerta y en la ventana por lo que me dijo «me tirotearon la casa, pero no entiendo por qué, si no molestamos a nadie», como buscando una explicación que aún ahora no tienen"

Los vecinos que prestaron testimonio a la policía coincidieron en afirmar que los atacantes a balazos del frente de una casa de la misma cuadra habían sido dos pistoleros, y que además se trataría de una venganza contra un vendedor de drogas de la zona, que desde hace tiempo dejó de vivir en el barrio. Los policías con la información que obtuvieron sobre complexión como vestimenta de los tiratiros realizaron un patrullaje intensivo en toda la zona, aunque no hubo personas aprehendidas relacionadas con el ataque.

