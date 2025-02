La niña que fue dada de alta tras consumir cocaína volvió a la casa de sus padres: fiscalía intervendrá en el caso

Lo aseguró la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien aseguró que la versión de un descuido accidental de la familia no coincide con las pruebas que se recabaron.

LEER MÁS: La niña de dos años que había ingerido cocaína recibió el alta tras una semana de internación

Al respecto, la fiscal del caso por parte del MPA, Jorgelina Moser Ferro, expresó: "Desconozco el motivo por el cual nuevamente se la dieron a la madre. El servicio local de Niñez tomó intervención esa misma noche del 29 de enero. Estamos recopilando pruebas que faltaban y en base a eso se actuará"

Posible calificación legal

Si bien no es potestad de la fiscalía que investiga el caso, Moser Ferro aseguró que “nosotros pensamos que se iba a hacer un tipo de intervención donde a la nena se la sacara de ese núcleo y se la entregara a otra parte de la familia”.

El núcleo familiar de la menor está constituido por un padre de 19 años, que se encuentra privado de su libertad por otros delitos, una madre de 21 y un hermano de 3. A la madre, de encontrarse culpable por lo sucedido con la niña, “le podría caber una pena por lesiones culposas”, según afirmó Moser Ferro.

Pruebas y versiones encontradas

Consultada por la versión que ellos trazaron sobre un descuido, Moser Ferro sostuvo: "Todos manifestaron lo mismo. No coinciden con nuestras pruebas. Ellos dicen que la madre estaba en la pileta de lona con su hermano de tres años, la nena va a la puerta hacia afuera y viene con un paquete con la lengua blanca de haber consumido lo que tenía dentro, indicando que algo le picaba. Ahí es donde comienza a convulsionar según lo que manifestaron".

"Nosotros dimos aviso apenas se comenzaron las actuaciones desde la Brigada de Femicidios, dos personas del servicio local de Niñez tomaron intervención del caso. Hasta ahora no tenemos razones por las que entregaron de nuevo a la madre a la niña".

Sin embargo, según la letrada, la investigación cuenta con distintos datos que no coincidirían del todo con esta versión de los hechos. No obstante, en los allanamientos al domicilio no se encontraron estupefacientes de este tipo.