El año pasado comenzó la tan anunciado obra de ampliación de la planta potabilizadora de agua en la ciudad de Santa Fe, y con ella se produjeron cortes totales y parciales de calles aledañas para llevarla adelante que se hicieron con el acuerdo de vecinos de Candioti Sur, quienes en la mañana de este jueves decidieron reunirse y hacer pública su situación: "que no da para más"."Luego de varios meses de ver que no se cumplieron con algunos acuerdos, como por ejemplo mejoras para poder vivir, estamos reunidos porque la paciencia de los vecinos de lo que vivimos en la zona de Calchines y Alberdi, llegó un punto límite", aseguró uno de ellos a la prensa que se hizo presente en el lugar para comentar el porqué del reclamo.