La oposición cuestionó el discurso de Pullaro: reclamos por falta de autocrítica y omisiones

Diputados justicialistas y del Frente Amplio por la Soberanía criticaron la ausencia de anuncios, el tono del mensaje y la falta de cuestionamientos al rumbo nacional

Tras el discurso del gobernador Maximiliano Pullaro en la apertura de sesiones, distintos referentes de la oposición expresaron fuertes cuestionamientos al contenido del mensaje, al que calificaron como repetitivo , con escasa autocrítica y con omisiones relevantes sobre la situación económica, social y de seguridad.

Desde el Partido Justicialista , el diputado Marcos Corach sostuvo que esperaba una mirada más crítica por parte del Ejecutivo. “ Esperaba al menos una autocrítica, más después de los episodios que vivimos los santafesinos hace pocos días ”, afirmó. Además, cuestionó que el gobernador haya destacado la inversión en políticas alimentarias sin mencionar el contexto nacional.

“Hablar como un logro de invertir más de 80 mil millones en comedores y copas de leche sin referirse al gobierno nacional muestra una alineación con la Nación”, expresó, en referencia a la administración de Javier Milei.

Críticas a la reforma previsional

Corach también apuntó contra la política previsional y la necesidad de modificar aspectos de la reforma impulsada por el propio gobierno. “Tener que hacer una ley para cambiarla implica reconocer que las cosas no estuvieron bien hechas”, sostuvo. En ese sentido, advirtió que los ajustes no fueron neutros: “Habla de eficiencia y ahorro del Estado, pero no es gratis. Lo pagan los jubilados y los activos, que tuvieron que poner recursos propios para sostener la Caja”.

“Un discurso repetitivo y con pocos anuncios”

Por su parte, la diputada justicialista Lucila de Ponti coincidió en cuestionar el tono general del mensaje y señaló que estuvo centrado más en balances que en proyecciones. Lo definió como “un discurso repetitivo”, enfocado en mostrar logros, pero con escasos anuncios concretos.

Si bien reconoció algunos retrocesos en materia previsional, advirtió que faltaron definiciones en otros frentes. “Después no hubo una valorización de los trabajadores públicos en medidas concretas, ni obras importantes que se sumen a las ya activas”, remarcó.

Del Frade: “Un discurso con sabor a poco”

Desde el Frente Amplio por la Soberanía, el diputado Carlos Del Frade fue uno de los más críticos con el contenido del mensaje. Consideró que se trató de “un discurso con sabor a poco” y cuestionó la falta absoluta de oposición a las políticas nacionales que impactan en la provincia. “Hubo una ausencia total de cuestionamientos a las decisiones de Milei, especialmente las que afectan a Santa Fe”, afirmó.

Del Frade también puso el foco en lo que, a su entender, fueron silencios preocupantes, especialmente en materia de criminalidad económica y situación social. Criticó que no se haya mencionado el lavado de dinero, el circuito del narcotráfico ni el control de armas. “En seguridad no se habló una sola vez del lavado. Santa Fe es uno de los lugares donde más se lava dinero en la Argentina”, sostuvo. Asimismo, señaló que el discurso omitió referencias profundas sobre la realidad de los trabajadores y el deterioro social.

En relación con los cambios anunciados en materia jubilatoria, Del Frade interpretó que representan una admisión implícita de fallas en la política anterior. “El gobernador reconoce uno de los tantos errores de su gobierno: la perversión que significó el llamado aporte solidario”, expresó. Si bien valoró que se haya dado marcha atrás con algunos aspectos, sostuvo que la reforma dejó consecuencias económicas y sociales que no fueron abordadas en el discurso.

• LEER MÁS: Las claves del discurso del gobernador Pullaro en la apertura de sesiones de la Legislatura