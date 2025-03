La oposición tildó de "vacío" el discurso de Poletti: "No se condice con la realidad que vive la gente"

Jorgelina Mudallel afirmó que la ciudad es "bachelandia", mientras que Violeta Quiróz sostuvo que los santafesinos "ya no pueden vivir de discursos". Por su parte, Jorge Fernández criticó que la descripción de la ciudad: "No se condice con los reclamos de los vecinos".

Para Jorgelina Mudallel, "la ciudad está en cualquiera"

La concejala justicialista Jorgelina Mudallel fue una de las más críticas con el discurso de Poletti. "No reconocemos la ciudad que describió el intendente. La ciudad está en cualquiera", afirmó.

En ese sentido, enumeró una serie de problemas que, según ella, afectan a los santafesinos: "Las calles detonadas, la iluminación insuficiente, los espacios públicos descuidados, el pasto alto, el transporte que aumenta, los problemas con la SUBE…".

Aunque celebró la quita del impuesto al bache, Mudallel aseguró que "Santa Fe sigue siendo bachelandia" y exigió que el gobierno municipal "se haga cargo" de los problemas.

Respecto a la iluminación, la edil fue contundente: "Contar que la ciudad está iluminada es una falta de respeto para todos los barrios y los espacios públicos que transitamos, que viven a oscuras".

Además, cuestionó la gestión en materia de seguridad: "Ponen como enemigos a los trapitos, cuando en realidad lo que deberían hacer es preocuparse por los verdaderos delincuentes que hay en la ciudad de Santa Fe junto a la provincia".

Sobre el programa de iluminación, Mudallel expresó: "Yo no considero que sea real el número porque transito la ciudad y no veo lo que el intendente dice. En el Parque Garay pusieron luminaria, el otro día la robaron". Y concluyó: "Me pareció un discurso que no se condice con la realidad que vive la gente. Los problemas que tenemos no empezaron ayer y tiene que hacerse cargo".

"Un discurso vacío" y que no se condice con "la realidad"

Por su parte, el concejal Ignacio Laurenti calificó el discurso de Poletti como "vacío, como el del año pasado". "Unidos lleva más de 20 años gobernando la ciudad y el intendente tiene que hacerse cargo de todas las falencias y dejar de plantear solamente buenas intenciones", sostuvo.

Laurenti también se refirió a la falta de obras en la ciudad, especialmente en lo que respecta a la limpieza de desagües: "Muchas veces esas obras que no se ven pero que son muy necesarias, lo hemos vivido los últimos días con mucha lluvia. Vimos muchas calles anegadas, muchos barrios que incluso se habían hecho reparación de calles, se desbordaron las cunetas y volvieron a estar las calles en malas condiciones". Además, señaló que "falta muchísimo de inclusión para todas las personas en la ciudad de Santa Fe".

El concejal Jorge Fernández también cuestionó la versión de la ciudad presentada por Poletti. "La descripción de la ciudad que acabamos de escuchar de parte del intendente no coincide para nada con los reclamos que recibimos a diario de parte de los vecinos. ¿A quién le creemos?", expresó. Fernández puso en duda la veracidad de las afirmaciones del mandatario y destacó la brecha entre el discurso oficial y las demandas reales de los santafesinos.

Finalmente, la concejala Violeta Quiróz sumó su voz a las críticas, asegurando que "los vecinos de Santa Fe ya no pueden vivir de discursos". "Hay una realidad que no se acerca a nada del balance que hace el intendente", afirmó. Quiróz recordó que la oposición ha sido "constructiva", pero advirtió que "el límite es mentirle a la gente". "La ciudad de Santa Fe no se sostiene más con improvisaciones", concluyó.