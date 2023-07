La presunta estafa que perjudicaría a doce familias santafesinas que pagaron una casa que nunca se construyó

Todos los involucrados en la supuesta estafa (ya que será materia de investigación ante tamaño ardid) planificaron y señaron sus lotes en distintos lugares de la zona, tales como Los Zapallos, Sauce Viejo, Arroyo Leyes o Laguna Paiva, con la similitud de que ninguno de ellos pudo tener la casa terminada. Es decir, el modus operandi de la empresa y su titular fue el mismo en todos los casos.

UNO dialogó con los damnificados en el marco de la supuesta estafa, cuyas realidades son dispares producto de que algunos intentan terminar a pulmón su casa comenzada por la constructora y en otros casos ni siquiera se arrancó con la edificación.

"En noviembre del año pasado hicimos la entrega del 70% del total a Moderno House. Supuestamente en diciembre nos iban a dar la platea lista y a partir de allí al mes siguiente comenzaríamos a pagar cuotas de $66.000. Todo esto nunca ocurrió, nunca se hizo nada, yo me cansé de llamar a la empresa pero solo me atendían vendedores. Me dijeron que me llamarían por teléfono pero siempre me fueron pateando hasta que de por si no se los encontró más. Ahí nos dimos cuenta que eramos más de 10 personas en la misma situación", relató uno de los damnificados.

"En marzo se contactaron nuevamente conmigo diciendome que retomaban el trabajo, ahí fueron a la obra a remarcar la platea y tuve que hacer un poco de relleno con tierra, pero a partir de ahí se borraron y nunca más supimos nada. Llamé al muchacho encargado de la obra, me dijo que el no trabajaba más. Se le hizo una carta documento que nunca la recibieron", detalló el mismo.

El titular de la empresa, según contratos de obras suscriptos, de apellido Segovia, procedió con un relato similar en todos los casos en los que los interesados que posteriormente aceptaron firmar el contrato para tener el inmueble, con un final similar. Todos hablaron de actitudes "persuasivas" de quien estaba al frente de las negociaciones. Incluso con el caso de que a raíz del estrés generado por la situación hubo un cuadro patológico de internación de uno de los perjudicados.

"A mi esposo lo internan debido a esto casi un mes, con una operación de intestinos producto de los nervios de la situación. Todo enero y febrero estuvieron cerradas las oficinas, allí es cuando veo que muchísima gente en las redes sociales se expresa diciendo que no les hicieron la casa, que se habían ido con la plata, etc., allí armamos un grupo de Whatsapp", afirmaron.

"Van a tener su casa en tres meses", fue la frase que resonó en más de un caso y por la que varios decidieron hacer la inversión. "Nuestro pago era una entrega de seis cuotas de $95.000 y después 60 cuotas de $37.000. 1,5 millones de pesos. Terminamos de pagar, pasó noviembre, paso diciembre y no había respuestas",agregaron.

Incluso en las investigaciones particulares que realizaron sobre los dueños de la empresa, vía redes sociales, salió a la luz un patio cervecero a su nombre al que se dirigieron en más de una ocasión los agraviados, incluso como clientes, para tratar de dar con la persona que de un momento a otro desapareció.

Otro de los damnificados indicó en diálogo con UNO Santa Fe: "La casa tenía que estar terminada y completa como mucho en diciembre 2022, solo tenemos unos palos, unas placas y chapas mal clavadas, es un desastre".

Con algunos de los damnificados se contactaron "abogados" de la parte acusada con los propios representantes legales de quienes fueron clientes de Moderno House. La "abogada" también deberá dar explicaciones ante la Justicia por su intervención. En esta instancia, los damnificados ponen en duda su calificación profesional puesto que argumentaron que "jamás utilizó términos técnicos y no tenía conocimiento de las cuestiones legales".

Lo cierto es que transcurridos largos meses desde que cerraron el acuerdo contractual con la empresa, las familias siguen sin poder concretar el sueño del techo propio aunque no por las limitaciones económicas de la dinámica nacional actual, sino por una supuesta estafa en la que todavía los responsables se mantienen impunes.

Por último cabe destacar que este grupo de familias damnificadas ya contrató un abogado particular, quien será el que lleve adelante las acciones civiles y penales contra todos los que de alguna manera tuvieron distinta participación en los hechos, ya que, según pudo investigar el letrado de las familias perjudicadas existirían más de 7 u 8 personas que tuvieron distintos roles y participación en la supuesta estafa, con lo cual sería viable que también pueda configurarse el delito de asociación ilícita.

Todo lo dicho anteriormente será materia de investigación con toda la documentación respaldatoria que se acompañará a los fines de demostrar el delito de estafa y asociación ilícita, y lograr obtener una sentencia civil favorable por los daños y perjuicio que se le ocasionó a cada una de las familias.