La provincia confirmó que descontará el día a los estatales, docentes y médicos que paren el 8 de mayo

El ministerio de Educación, además, implementará un sistema para garantizar que los docentes que no quieran parar puedan expresar su voluntad

El Gobierno de Santa Fe confirmó que descontará el día de paro a trabajadores estatales, docentes y médicos . La resolución apunta a la medida de fuerza prevista para el miércoles y no para el jueves , ya que consideran que el segundo día corresponde a la adhesión a una decisión de gremios nacionales.

En tanto, desde el ministerio de Educación trabajan también en un sistema para saber a ciencia cierta cuántos docentes adhieren de forma efectiva a la medida de fuerza lanzada por Amsafe. En concreto, lo que quiere aplicar el ministerio es un formulario de declaración jurada para que los docentes puedan especificar si están de acuerdo o no con el paro y, en el caso de querer asistir a trabajar, puedan expresar su voluntad.

La teoría que plantean desde el gobierno provincial es que, los días de paro, muchas escuelas directamente no abren sus puertas y esto impide que los docentes que no están de acuerdo con el reclamo puedan asistir a los puestos de trabajo. En el caso de expresar su decisión de trabajar, la provincia podría no descontarles el día de huelga y tampoco el plan de Asistencia Perfecta que se empezó a implementar desde abril.

Herencia

"A nuestro gobierno le ha tocado asumir en una instancia muy compleja. Con una paritaria que heredamos altísima, de cunplimiento muy difícil. sin perjuicio de ellos nosotros avanzamos en el cumplimiento", aseguró el ministro de Gobierno Fabián Bastia, en conferencia de prensa.

"Vamos a descontar el día a quienes no vayan a su puesto de trabajo. No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos de la provincia que, como todos, hacen enormes esfuerzos para mantener a la provincia. No es justo que en esta instancia, todos los gremios públicos convoquen a un paro", argumentó.

Al igual que los Amsafe y Sadop, los gremios Siprus, ATE y UPCN lanzaron la semana pasada un paro de 48 horas para el miércoles 8 y jueves 9 de mayo tras rechazar por "insuficiente" la nueva oferta salarial propuesta por el gobierno provincial, que consiste en un 5% de incremento en abril y otra cifra idéntica en mayo.

Los sindicatos le solicitaron una propuesta más acorde a las necesidades de los trabajadores ante la pérdida del poder adquisitivo por el contexto inflacionario que atraviesa el país.

Declaración jurada

Por su parte, el ministro de Educación José Goity detalló que “hemos implementado un mecanismo, que nos permita tener la información para poder obrar con justicia, con fundamentos y de manera racional. Para eso hemos establecido una declaración jurada para que el docente de fe de que prestó servicio o que no lo hizo porque el establecimiento estaba cerrado, o si no le correspondía prestar servicio ese día, todo esto se va a poder consignar”.

Esta declaración jurada va a estar disponible en el “legajo, que es donde entran para ver su recibo de sueldo, para pedir una licencia, o carga su declaración jurada de familiar a cargo. O sea que es un mecanismo habitual y recurrente para los docentes”, precisó el ministro.

En este sentido, remarcó que “más que un descuento es no pagar un día no trabajado y no lo podemos hacer de manera indiscriminada porque estaríamos cometiendo injusticia y, justamente en el sistema educativo y en el Estado en general, lo último que tenemos que hacer es eso”.

Por último, Olivares detalló que “en el caso de la administración central, tiene sistemas de control de asistencia a través, principalmente, de captación digital. Con lo cual eso es una forma de tomar registro de la asistencia en el día de trabajo”.