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La Provincia denunció a una asociación civil de Santa Fe por el presunto uso irregular de fondos para asistencia alimentaria

El Gobierno provincial presentó una denuncia penal contra el Movimiento Mahatma Gandhi, vinculada al dirigente social Luciano "Chano" Rossi, tras detectar presuntas irregularidades en el uso de recursos asignados para asistencia alimentaria

4 de junio 2026 · 09:36hs
Provincia dio de baja la asistencia a una asociación civil que usaba fondos de la Tarjeta Institucional en McDonalds y realizó una denuncia penal  

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Provincia dio de baja la asistencia a una asociación civil que usaba fondos de la Tarjeta Institucional en McDonalds y realizó una denuncia penal

 

El Gobierno de la provincia de Santa Fe resolvió dar de baja la asistencia económica que recibía el Movimiento Mahatma Gandhi, una asociación civil de la capital provincial, y presentó una denuncia penal ante la Justicia luego de detectar presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a un comedor comunitario.

La medida fue adoptada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano tras una auditoría realizada en el marco de los controles habituales sobre el programa Tarjeta Institucional, herramienta creada para fortalecer el funcionamiento de comedores y espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad.

Según informaron desde la Provincia, las rendiciones de gastos presentadas por la entidad no coincidían con los movimientos registrados en la tarjeta asignada. Entre los consumos observados aparecieron compras realizadas en McDonald's, además de gastos en bares, restaurantes céntricos y kioscos, establecimientos que no estarían vinculados con la adquisición de alimentos e insumos para el comedor.

De acuerdo con los informes oficiales, los recursos transferidos por el Estado debían utilizarse exclusivamente para garantizar la alimentación de los beneficiarios del programa. Por ese motivo, tras detectar las inconsistencias, el Gobierno provincial decidió suspender el envío de fondos y remitir toda la documentación a la Justicia para que investigue la posible comisión de delitos.

Desde el Ejecutivo recordaron además que la cuenta asociada a la Tarjeta Institucional solo puede recibir depósitos efectuados por el Gobierno provincial, por lo que todos los consumos realizados con esos recursos deben estar directamente relacionados con los objetivos sociales del programa.

El antecedente de Luciano "Chano" Rossi

El Movimiento Mahatma Gandhi estuvo conducido hasta abril de 2024 por el dirigente social Luciano "Chano" Rossi, quien fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en julio de 2025.

La decisión se tomó luego de una investigación administrativa que determinó que, durante los últimos 2.103 días de su relación laboral, Rossi había asistido a trabajar solamente 651 jornadas y acumulado 1.452 ausencias.

Desde la Provincia recordaron que Rossi había ingresado a la empresa en 2015 bajo el antiguo sistema de incorporación conocido como "derecho de sangre" o ingreso hereditario, modalidad que fue eliminada por la actual gestión y reemplazada por concursos de antecedentes y oposición.

Auditorías y control de fondos públicos

El Gobierno provincial destacó que las auditorías forman parte de una política permanente de seguimiento y control sobre los recursos transferidos a organizaciones sociales.

El objetivo, señalaron, es garantizar que los fondos destinados a programas de asistencia alimentaria, comedores comunitarios y acciones de contención social lleguen efectivamente a las personas que los necesitan.

La investigación judicial ahora deberá determinar si existió un uso indebido de los recursos públicos y establecer las eventuales responsabilidades de los involucrados.

Asociación Civil denuncia gastos comedor
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