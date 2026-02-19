Fuerte temporal en el sur de la provincia con vuelco de camiones y corte en AU Rosario- Córdoba

La autovía permanece aún cortada entre Armstrong y Tortugas por un siniestro vial que involucró a varios vehículos, en medio de intensas ráfagas y abundante lluvia. En distintas localidades del sur de Santa Fe se registraron importantes daños

Camiones volcados en el sur de la provincia

Un fuerte temporal de viento, granizo y abundante caída de agua afectaba este miércoles a la noche a distintas localidades del sur santafesino mientras regía un alerta de nivel naranja por fenómenos intensos.

Las ráfagas provocaron complicaciones en el tránsito en distintas rutas de la provincia y en la autopista Rosario–Córdoba camiones fueron arrastrados y volcaron por el fuerte viento , de acuerdo con los primeros reportes.

#URGENTE| Ruta 9 altura Cañada de Gomez (Santa Fe) varios camiones volcados por las violentas ráfagas. Hace instantes.

Video cred autor. pic.twitter.com/cCJLAt6LdD

Video cred autor. pic.twitter.com/cCJLAt6LdD — Nacho López Amorín (@MeteoNacho) February 19, 2026

La autopista Rosario–Córdoba y la ruta 9 estaban cortadas a la altura de Armstrong por “muchos vehículos tumbados” por el fuerte viento que hubo, confirmaron fuentes de Bomberos de la región a Rosario3.

AU ROS-COR



Corte total entre Armstrong y Tortugas sentido hacia Córdoba por vuelco de camiones.

Se realizan desvíos en RP 15.



Respetar las indicaciones.

Prever demoras. https://t.co/rJMTheyahC — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) February 19, 2026

Algunos videos subidos a las redes sociales muestran el panorama en la autovía, entre Cañada de Gómez y Tortugas, con “entre 6 y 8 camiones volteados por el viento”.

Agentes de Protección Civil se dirigían a la zona para auxiliar a las personas afectadas.

Además, se detalló que en la localidad de Tortugas hubo voladuras de techos, cables y árboles caídos.