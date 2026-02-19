Un fuerte temporal de viento, granizo y abundante caída de agua afectaba este miércoles a la noche a distintas localidades del sur santafesino mientras regía un alerta de nivel naranja por fenómenos intensos.
Fuerte temporal en el sur de la provincia con vuelco de camiones y corte en AU Rosario- Córdoba
La autovía permanece aún cortada entre Armstrong y Tortugas por un siniestro vial que involucró a varios vehículos, en medio de intensas ráfagas y abundante lluvia. En distintas localidades del sur de Santa Fe se registraron importantes daños
Las ráfagas provocaron complicaciones en el tránsito en distintas rutas de la provincia y en la autopista Rosario–Córdoba camiones fueron arrastrados y volcaron por el fuerte viento, de acuerdo con los primeros reportes.
La autopista Rosario–Córdoba y la ruta 9 estaban cortadas a la altura de Armstrong por “muchos vehículos tumbados” por el fuerte viento que hubo, confirmaron fuentes de Bomberos de la región a Rosario3.
Algunos videos subidos a las redes sociales muestran el panorama en la autovía, entre Cañada de Gómez y Tortugas, con “entre 6 y 8 camiones volteados por el viento”.
Agentes de Protección Civil se dirigían a la zona para auxiliar a las personas afectadas.
Además, se detalló que en la localidad de Tortugas hubo voladuras de techos, cables y árboles caídos.