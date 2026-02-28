Ocurrió en el amanecer de este sábado en el cruce de las rutas 4 y 61. La presencia de los gendarmes obligó a girar en "U" a los dos ocupantes de una camioneta. La huida se prolongó decenas de kilómetros.

Gendarmería secuestró 423 kilos de cocaína en una camioneta a la altura de Elisa: intensa búsqueda para dar con los prófugos

Este sábado, cuando estaba amaneciendo, oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina realizaban operativos de Prevención Activa de personas y de vehículos en tránsito en la intersección de las rutas provinciales 4 y 61, en el departamento Las Colonias, a la altura de la localidad de Elisa.

Allí observaron cuando el conductor de una camioneta giró abruptamente en "U" para escapar del control de los uniformados.

Los gendarmes los persiguieron durante varios kilómetros y, aunque no lograron aprehenderlos, secuestraron una camioneta VW modelo Amarok. Cuando revisaron el interior hallaron un cargamento de ladrillos de cocaína, cuyo pesaje final fue de 423 kilogramos.

Búsqueda y rastrillaje

Como consecuencia de la fuga de los ocupantes de la camioneta VW Amarok secuestrada, algunos oficiales de Gendarmería se abocaron a ubicar testigos y realizar el narcotest de lo que presumían eran estupefacientes, mientras otros informaron la novedad para comenzar con la búsqueda de los prófugos en toda la región del departamento Las Colonias y zonas aledañas.

Cocaína

Informaron la novedad sobre el procedimiento a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina, que a su vez dio intervención a los fiscales federales Gustavo Onel y Pablo Micheletti, quienes ordenaron buscar testigos y trasladar la camioneta VW Amarok al Escuadrón Vial San Justo.

En presencia de testigos, la sustancia fue sometida al narcotest que, una vez realizado, dio positivo para cocaína, con un pesaje de 423 kilos con 500 gramos. Además, los fiscales federales ordenaron una férrea cadena de custodia permanente sobre los estupefacientes secuestrados.