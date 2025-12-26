Uno Santa Fe | Santa Fe | provincia

La provincia de Santa Fe cierra 2025 con casi 2.500 nacimientos menos que el año pasado y un leve repunte de matrimonios

El Registro Civil provincial confirmó que la caída en los nacimientos se profundizó durante el último año, mientras que las uniones matrimoniales mostraron una recuperación moderada

26 de diciembre 2025
La provincia de Santa Fe cierra el año 2025 con una profunda caída en la cantidad de nacimientos y un leve crecimiento en los matrimonios, según el balance anual del Registro Civil provincial.

El titular del organismo, Sergio Duarte, detalló en UNO 106.3 que durante 2025 se registraron 32.000 nacimientos, frente a los 34.000 contabilizados en 2024, lo que representa una disminución cercana a los 2.500 nacimientos en apenas un año. La tendencia descendente, según explicó, se mantiene de manera sostenida y forma parte de un fenómeno demográfico que atraviesa a todo el país.

En contrapartida, el número de matrimonios mostró una evolución positiva. Este año se celebraron 8.600 uniones, aproximadamente 200 más que en 2024, dentro de un rango histórico que suele ubicarse entre 8.500 y 9.000 enlaces anuales. Además, los últimos meses del año concentraron la mayor cantidad de celebraciones, consolidando el período de octubre a diciembre como la temporada alta de casamientos en la provincia.

Fallecimientos

Otro dato relevante fue la disminución en las defunciones, que bajaron de 32.000 en 2024 a 28.000 en 2025, una variación que llamó la atención de las autoridades, ya que este indicador suele mantenerse relativamente estable.

En este contexto, también se conocieron los nombres más elegidos por las familias santafesinas durante el año. Entre los varones encabezó Mateo, seguido por Bautista y Enzo; mientras que en las niñas lideró Olivia, acompañada por Emilia e Isabella.

