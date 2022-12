"La provincia de Santa Fe no puede obligar a trabajar a sus empleados en un feriado nacional"

El feriado nacional anunciado por Nación por medio de un DNU solo regirá en algunas partes del país. Este martes por la mañana salió un decreto que lleva la firma del gobernador Omar Perotti y el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, en el que se estableció que la provincia de Santa Fe no se adhiere, porque la actividad de los organismos y la administración estatal serán normales hoy. Para arrojar más luz sobre si se debe trabajar o no, el abogado constitucionalista Domingo Rondina en los micrófonos de LT9 contó cómo hay que manejarse según la ley.

"Estamos a la espera de ver cómo se desenvuelve la mañana", expresó Rondina. Contó que en Rafaela el Centro Comercial Industrial emitió una declaración en la que se indica que hay confusión en el sector privado desde el momento en el que se anunció el feriado dado que es una semana con mucho movimiento comercial. "La mayoría de los trabajadores hoy están yendo a trabajar porque no saben a qué atenerse, tienen el temor de que haya alguna sanción si faltan y por otra parte las empresas privadas no te dicen «llegaste y volvete», les abren las puertas y trabajan. Después no se sabe si le van a pagar el doble, esto la verdad es que todo un incordio y hay mucha confusión por la forma en la que se dio a conocer", detalló.