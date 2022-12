Emilio Jatón, sobre el feriado nacional: "Intentamos que no se paralice totalmente la actividad municipal"Emilio Jatón, intendente de la ciudad de Santa Fe

Este lunes, Nación publicó un DNU en el que declaró este martes feriado nacional para celebrar la llegada de la selección argentina tras su victoria en el Mundial. Aún así, la actividad del sector público en la provincia de Santa Fe decidió no se adhiere. Esta mañana cuando los empleados de la Municipalidad llegaron para desempeñar sus tareas desde su gremio, Asoem, les aclararon que si trabajaban se les iba a pagar doble aunque también podían decidir no trabajar.

La incertidumbre de qué estará abierto y qué estará feriado es notoria y llega hasta las autoridades de gobierno. Tras esta intervención de Asoem, el intendente Emilio Jatón en diálogo con el móvil de UNO 106. 3 sostuvo que intentarán no paralizar "totalmente" su actividad. Por su parte, el secretario general de Asoem Juan Medina aclaró: "El trabajador municipal no está obligado a ir a trabajar, el que lo haga le corresponde cobrar el feriado trabajado".

"Hay incertidumbre. Un decreto que aparece a nivel nacional en horas de la medianoche, hacemos algunas consultas sobre la decisión que iba a tomar la provincia de Santa Fe y tomamos la misma decisión. Esto es producto de la incertidumbre que provoca este tipo de medidas que engloban a todo el país y deberían ser solo para Buenos Aires. Claro que va a provocar eso, algunos van a venir, otros no van a venir, los que vengan se les pagará como feriado, los que no vinieron, no vinieron", indicó Jatón.

El intente expresó la necesidad de abrir las puertas para trabajar: "La verdad que hay que trabajar hoy porque hay que terminar de hacer el tema de los aguinaldos, hay muchas cosas para hacer. Pero bueno, forma parte de las medidas que se toman, desde Capital Federal involucran a todo el país y nos trae aparejado este tipo de problemas".

Reveló que anoche algunos gremios insistieron con comunicados para que se cumpla con el feriado nacional y "esto sucede cuando las medidas se toman inconsultas", se toman desde Buenos Aires, involucran todo el país y "golpea" a la ciudad de Santa Fe. "Seguramente hoy van a venir algunos, otros no, a los que vengan se les pagará doble, cumplirán sus funciones. No podemos ir atrás de cada uno de los trabajadores, cada uno sabe lo que debería y debe hacer", apuntó.

Las oficinas para tramitar las licencias de conducir estarán abiertas y ya asignaron turnos para este martes, además estaba planeada la entrega de más de 500 certificados de los cursos que se hacen.

Respecto a los festejos por la victoria de la selección argentina, el intendente sostuvo que terminaron con la limpieza total de Bulevar, las plazas y el resto de los espacios donde la gente celebró. Y consideró: "El comportamiento de la gente cuando hay actos masivos es difícil de controlar, debería empezar por la conducta individual de cada uno, a veces no se puede. Hoy trabajaremos con el personal de guardia para ese tipo de cosas así que trabajaremos con ellos para reparar los daños y los semáforos que tienen que funcionar normalmente".

"Ayer emitimos un comunicado diciendo que la actividad era normal pero en el medio hay un DNU de un feriado nacional, en el medio hay muchas cosas, hay juristas que dicen qué se puede hacer, qué no. Lo que intentamos es no se paralice totalmente la actividad municipal", cerró.

