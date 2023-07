La Virgen de la Merced vuelve a San Justo tras su restauración

virgen San Justo.jpg

La nueva imagen de la Virgen de La Merced en San Justo Así la comunidad de la parroquia le daba la bienvenida a la nueva imagen de la Virgen de La Merced gentileza

Según confirmó: "Decidí tomar este porque vi los videos en donde sucedía lo de la Virgen y en uno de ellos escuché a una señora que decía: «Esto ya no tiene solución». Mientras veía las piezas de la imagen, primero pensé, puede ser que tenga razón, pero después dije, tiene solución, he visto peores". Fue así que en el mes de noviembre pasado finalmente la pieza llegó a la casa de la artista.

"Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero tengo amigos en Santa Fe con los que me comuniqué y me consiguieron el teléfono del periodista Mario Galoppo, quien finalmente me ayudó a llegar al párroco a quien le propuse hacer la restauración. Fue él mismo quien después de decirme que sí, me la trajo hasta mi casa, ya que tenía que venir a Buenos Aires. El 9 de noviembre llegó la imagen en una caja y el resto (los pedazos) en bolsitas de semillas", relató Mónica.

En cuanto a los trabajos destacó: "En enero comenzó lo fuerte, ya que antes debía cumplir con compromisos previos pero fue todo un paso a paso, como si fuera un rompecabezas y de manera muy artesanal. Había que hacer ensayo-error con algunas piezas, ya que no estaban todas las partes, porque al ser de yeso cuando ese material se cae al piso, estalla y muchas partes faltaban, entre ellas uno de los ojos que fue una de las cosas que más me demoró porque no podía conseguirlo y finalmente junto a mi hija decidimos hacerlo. Lo hicimos a partir de una canica y acrílico para las uñas. En este momento por ejemplo estamos terminando la nueva base de madera en la cual se apoyará la imagen, ya que la que tenía tampoco pudo rescatarse y eso quedó en manos de mi yerno que es carpintero".

virgen de la merced san justo restaurada.jpg La imagen de la Virgen de La Merced tras ser restaurada por Mónica Schumacher, una santafesina radicada desde hace tiempo en Buenos Aires

Al ser consultada sobre su oficio o profesión narró: "Soy museóloga y conservadora o restauradora de museos. Si bien he trabajado por ejemplo en la Casa Histórica o conocida comúnmente en la Casita de Tucumán, lo último que hice antes de la Virgen fue en el museo Eva Perón el año pasado haciendo réplicas de los vestidos de quien fue la primera dama, que se encuentra en Chapadmalal. Además de esto también tengo otro trabajo para poder vivir, soy vestuarista, que igualmente me permite combinar las cosas", concluyó.

Memorias de religiosidad

A San Justo se la llama "El portón del norte" y su patrona es la Virgen de la Merced que significa “misericordia”, advocación que se remonta al siglo XIII cuando la virgen se le apareció a San Pedro Nolasco y lo animó a seguir liberando a los cristianos esclavos.

En su vestimenta luce un escudo mercedario, un elemento identitario de la orden, con una cruz –símbolo de inocencia y pureza– sobre barras color sangre, regalo de la corona de Aragón.

La escultura que se rompió el 24 de septiembre de 2022 no es la histórica con cabello natural que está sobre el altar. Esa tiene 117 años y fue donada por Mercedes Zavalla de Iriondo, familia fundadora y devota de esta virgen. Así lo confirma la historiadora del pueblo y exdirectora de la escuela Fiscal Nº 431, Lidia Sosa de Lastre, conocida popularmente como "Chichí".

