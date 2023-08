Laguna Paiva: se hará una marcha de vecinos y una reunión en el ministerio de Seguridad por los brutales crímenes

"Son hechos totalmente inusuales, estamos todos muy amargado, muy tristes, consternados e impotentes a la vez. Estas cosas, por más que las quieras resolver no lo van a hacer ni el intendente, ni los concejales, ni los funcionarios públicos, las van a resolver la Policía en conjunto con la Justicia. Estamos acongojados y sorprendidos con lo que pasó, no hay palabras", expuso Cotterli.

laguna paiva.jpg

Cotterli, junto a otras autoridades de la ciudad, se reunirán en la cartera de seguridad provincial por los recientes hechos: "Vamos a manifestar lo que nos pasa como ciudadanos en Laguna Paiva. Vemos que hay una Justicia donde existe realmente la famosa puerta giratoria".

"Anoche un joven robó una moto y en la semana había sido aprehendido tres veces por distintos hechos delictivos. Entonces, estamos corriendo continuamente los márgenes de la tolerancia, y después se transforman en cosas más grandes. En Laguna Paiva son siempre los mismos, cuatro o cinco que caen una vez, dos, tres, cinco veces, hay jóvenes que tienen más de 20 ingresos por distintos delitos y andan sueltos todavía", reveló el intendente.

LAGUNA PAIVA INSEGURIDAD MARCHA.jpg

Y añadió: ¿Qué podés hacer como sociedad antes esto?, hay que recorrer los caminos legales correspondientes y por eso estamos preparando un petitorio, un pedido de esclarecimiento inmediato de los hechos y obviamente que articulemos todo lo que tengamos que articular hasta que estas cosas no vuelvan a suceder. Y que también dejen trabajar un poco más sueltos a la Policía, porque esta no puede andar deteniendo gente por detener si no tienen determinadas cuestiones que por allí hacen al entorpecimiento de la labor diaria. Hay que cambiarlas, uno entiende que cambian desde la legislación, pero tiene que haber también cambios profundos de materia inmediata porque sino este tipo de hechos van a seguir ocurriendo, no solo en nuestra localidad, los estamos viendo en las grandes ciudades y hoy lo vemos en nuestra ciudad, de 15.000, 16.000 habitantes".

ministerio de seguridad fachada.jpg José Busiemi/ UNO Santa Fe

Por otro lado, Laura González, una vecina, explicó cómo la ciudad se vio sacudida con estos recientes crímenes: "Son casos que nos dejan muy impactados. Como personas estamos tomando todas las medidas, acostumbrados a una vida tranquila y sencilla que veníamos teniendo, y esto cambió totalmente. Controlamos nuestros horarios, modificamos algunas salidas. Estos acontecimientos superan todas las barreras, no respetan cámaras, rejas, candados".

"Nos encontramos en este terror, porque no sabemos cómo continuar", añadió la mujer. A su vez, recordó que este lunes a las 19.30 los vecinos se reunirán en la Plaza Central de la ciudad para reclamar mayores medidas de seguridad.

