Landeta: el 75% de la localidad votó a Milei y ahora la comuna anunció que comenzará a cobrar los servicios

"Esto se da en el marco de las medidas que vemos que el Gobierno Nacional va a adoptar en contra de nosotros, las administraciones de los pueblos. De ahí viene la idea de ir ajustando los números como la gente lo pidió, porque el proyecto de Milei particularmente aquí en Landeta tuvo un 75% de apoyo de la población", puntualizó.

Bravo señaló que contaban con "proyectos presentados en Nación, para cloacas y viviendas. Habíamos conseguido para el año pasado 45 viviendas que no las pudimos traer porque no teníamos terreno. Generamos las condiciones, adquirimos las tierras y se estaban escriturando en nombre de la comuna para proseguir con ese trámite, y todo eso ahora se disuelve porque el presidente electo no va a hacer más obra pública".

"Obviamente que genera repercusión por la medida, pero es lo que la gente votó, y a nosotros no nos da ninguna alternativa. Si queremos que las cosas funcionen, lo tenemos que cobrar. Nosotros en otro momento habíamos conseguido subsidios. El 75% de la población votó esto, y cuando vos le vas diciendo que es lo que votó algunos se ponen un poquito nerviosos, pero la situación es real", expresó.

"Es como que me han mandado al muere: por un lado con un gobierno provincial opositor, y por el otro por un gobierno nacional completamente descabellado en las medidas que piensas tomar. Me encuentro desamparado como presidente comunal", concluyó.

La comuna de Landeta cuenta con poco más de 1.500 habitantes. Bravo es presidente comunal desde hace 10 años, revalidando su mandato seis veces, la última vez durante los comicios de este 2023.

El comunicado completo

"Comunicamos a los habitantes de nuestra Comunidad de LANDETA que con mucho pesar y absolutamente en contra de nuestros principios solidarios, debemos ponernos en línea de los anuncios referidos por el reciente PRESIDENTE electo, que asumirá el próximo 10 de Diciembre y en una respuesta directa a lo que los ciudadanos eligieron como forma de gobierno.

No podemos estar ajenos a ello y en consecuencia, respetando ese mandato popular, decidimos que los servicios de ayuda y/o acompañamiento a las Instituciones durante los últimos diez años, a partir de la fecha deberán ser arancelados.

Desde luego que influyen las medidas anunciadas (ratificadas en las últimas horas) en esta fuerte decisión, la cual tendrá alcance inmediato y se desarrollará en función del cuidado del erario comunal, salvaguardando la estabilidad de los servicios elementales y sueldos de los trabajadores.

De la misma manera sostenemos que durante los diez años de gestión anteriores logramos fortalecer esta Comuna equipándola de una forma sin precedentes en LANDETA, asumiendo las prestaciones y servicios extras sin cargos para los contribuyentes."