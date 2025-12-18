Lanzan la "Línea Boliches": un transporte nocturno gratuito para mejorar la seguridad en la Ruta 168

La Municipalidad implementará un servicio especial de colectivos que unirá la Estación Belgrano con el sector de boliches del Camino Viejo. La iniciativa busca reducir riesgos viales y ordenar la nocturnidad, en el marco de un nuevo esquema de gestión público-privada.

Quienes asistan a los boliches de la 168 contarán con un servicio gratuito de colectivos

La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha un nuevo esquema integral para ordenar la actividad nocturna en la zona de boliches ubicada a la vera de la Ruta Nacional 168 (Camino Viejo) , y uno de los ejes centrales será la implementación de la “Línea Boliches” , un servicio de transporte nocturno especial y gratuito que conectará puntos estratégicos de la ciudad con el corredor recreativo.

La medida se enmarca en la Emergencia de Movilidad y apunta a mejorar la seguridad vial , reducir el uso de vehículos particulares y evitar traslados peatonales riesgosos durante la madrugada, una problemática histórica en ese sector.

Cómo funcionará la Línea Boliches

La Línea Boliches operará como un servicio de enlace directo entre la Estación Belgrano y el área de boliches de la Ruta 168, con un total de 14 frecuencias por noche, distribuidas en dos franjas horarias clave:

Ingreso: de 00:00 a 02:00

de Egreso: de 04:30 a 06:30

Durante su fase experimental, el servicio será gratuito para los usuarios, con el objetivo de fomentar su uso masivo y consolidarlo como una alternativa segura y accesible para quienes concurren a la zona.

El recorrido incluirá paradas seguras y controladas en:

Estación Belgrano

Garita de la Ruta 168

Ingreso a Ciudad Universitaria

La puesta en marcha de la Línea Boliches se complementa con un nuevo modelo de colaboración público-privada entre el municipio y los locales bailables, que establece un permiso de uso precario sobre terrenos municipales destinados a estacionamiento y eventos culturales.

Este permiso es personal, intransferible y revocable de manera inmediata por razones de interés público, lo que garantiza que el municipio mantenga la potestad absoluta sobre el territorio.

Más controles y tecnología para la seguridad

Como contraprestación, los boliches asumen todos los costos operativos, incluyendo:

Seguros de responsabilidad civil

Iluminación

Señalización vial

Además, deberán invertir en infraestructura tecnológica que pasará a ser patrimonio municipal. En ese marco, ya se instalaron cámaras de videovigilancia de alta definición, operadas directamente por el Centro de Monitoreo Municipal, reforzando el control y la prevención en la zona.

Cualquier mejora edilicia o de equipamiento que se realice quedará a favor de la ciudad una vez finalizado el acuerdo, sin costo para el Estado municipal.

Estacionamiento regulado y tarifas controladas

El convenio también autoriza a los boliches a cobrar por el servicio de estacionamiento, aunque con un tope máximo vinculado al valor del SEOM, para evitar abusos. El municipio tendrá facultades plenas de fiscalización y podrá suspender actividades ante incumplimientos de las normas de seguridad vial, accesibilidad o control.

• LEER MÁS: Salidas seguras: proponen crear un corredor seguro de nocturnidad y convivencia joven en la zona de boliches