"Nosotros tenemos una realidad que va más allá del conflicto de la Asociación de Pediatras con las obras sociales o prepagas, que derivó que a partir del 15 de este mes no se reciban órdenes y se cobre la consulta con un mecanismo particular que han definido y lo han difundido muy bien los profesionales a través de su presidente, el doctor Damián González. Somos la caja de resonancia de la complejidad, la alta demanda de pediatría en la ciudad, en el centro-norte provincial e incluso de provincias vecinas. En este contexto y sumado en el último tiempo la situación general del país hemos visto un aumento, que en un año supera el 35% de la demanda de atención por guardia y en general por el consultorio de las especialidades, que en nuestro caso tenemos 32", aseguró el titular del Hospital de Niños de Santa Fe .

Por el robo de una bomba, la vecinal de barrio Chalet no puede brindar la Copa de Leche

• LEER MÁS: Desde este martes los pediatras de Santa Fe ya no atienden en la mayoría de las obras sociales y prepagas

Y Ledesma definió otra de las cuestiones que suma a las causas por las cuales las atenciones aumentan: "Estamos recibiendo muchos pacientes con cobertura de obra social. Si bien después se debe discriminar quiénes son los que generalmente no concurrían al efector y sí lo hacen ahora, y sobre todo los últimos 10 días del mes por no contar con recursos económicos y no tener la posibilidad de pagar la consultas en el privado, es otro de los factores". A esto se le debe agregar además la decisión del Hospital Iturraspe que por problemas con los profesionales en pediatría solo atiende cuadros graves y urgentes, por lo que algunos pacientes deciden trasladarse también al Alassia.

• LEER MÁS: Restringen las guardias pediátricas en el Hospital Iturraspe y solo se atenderán cuadros graves o urgentes

Sobre esto último el profesional agregó: "Al nosocomio no le sobra recurso humano. Tenemos un plantel que viene hace tiempo agotado por estas cuestiones, y que llevó a que tengamos problemas, pero lo hemos solucionado entre nosotros y puertas adentro, fundamentalmente atendiendo la necesidad del paciente que llega para ser atendido".

Por otro lado remarcó: "La pobreza hace que muchas personas hayan perdido su trabajo y la cobertura de obra social. También aquellos que teniendo otros niveles de ingresos que le permitían pagar una prepaga y un colegio privado, hayan decidido conservar hasta que pueda la educación privada, pero dejando de lado la prepaga transformándose así en la parte de la población que se vuelca a la salud pública".

guardia Alassia verano.jpg

Guardias pediátricas

En lo que refiere al servicio de guardias en el Orlando Alassia, Ledesma aseguró: "Tanto la guardia externa o de emergencias cuenta con un plantel que puede estar dando respuesta al día de hoy. Puede ocurrir que por alguna licencia médica pueda ser reemplazado por un compañero jefe o subjefe y en algunas oportunidades pudo haber ausencias porque no se pudo conseguir reemplazo, pero ese trabajo pudo ser distribuido y solucionado de manera interna, ya que tenemos una función social y obligación pública de dar respuesta a aquel que si viene acá, es porque lo necesita".

"Somos un hospital de autogestión por lo cual además de la partida en concepto de presupuesto por parte del Ministerio de Salud, también facturamos a las obras sociales. Al paciente que llega por la guardia, se le consulta si tiene obra social, pero se lo atiende de la misma manera que aquel que no tiene con la diferencia de que se hacen los bonos correspondientes e ingresan al sistema de factura, que es parte del sistema que permite el funcionamiento del lugar", agregó.

En cuanto a la faltante de insumos producto de las importaciones, Ledesma destacó: "Tenemos algunas situaciones y nos está costando conseguir algunos insumos de las prácticas de alta complejidad, que son todos importados. Al día de hoy estamos teniendo inconvenientes con los líquidos fijadores y reveladores de placas ya que hemos quedado aún en la cola de la renovación tecnológica en cuanto al sistema radiológico, que falta digitalizar, un reclamo que se está realizando desde el hospital desde hace tiempo, pero en lo que respecta a licitaciones de productos médicos –descartables– y también de medicamentos, las hemos podido cerrar con otros plazos y números porque los proveedores tienen que tener cierto respaldo, por lo cual no tenemos problemas".

hospital alassia (4).jpg José Busiemi/UNO Santa Fe

Entrevista completa: