Las frutas y verduras que más aumentaron fueron importadas o afectadas por las lluvias 

Otrino aclaró que las frutas importadas fueron las que más aumentos sufrieron últimamente, como la palta, la uva, las peras, el kiwi y las bananas. Sobre esta última, precisó: "Todavía se vienen ajustando, probablemente los importadores trasladen algo del movimiento del dólar al precio, pero aparentemente por lo que se vio en el mercado, la del Ecuador que es la banana que todo el mundo quiere llevar, mantiene más o menos el precio. Ahí hubo un problema con las remesas que mandó Paraguay y Bolivia durante el gobierno de Alberto Fernández que todavía no se habían liquidado y todavía están en vías de ver cómo se van a liquidar. Los productores paraguayos y bolivianos no habían cobrado ese producto, creo que va a salir con el Bopreal, el bono que va a sacar Milei para pagar la deuda que los importadores tienen con sus productores extranjeros".

SUPERMERCADO verduleria verduras.jpg

"Acá todavía el cinturón verde no se recuperó del todo, viene todo muy lentamente, las lluvias son muy extremas, con vientos, entonces cuesta recuperarse. Hay producto, no es suficiente, así que está ingresando de otras zonas para cubrir la demanda, puede estar un poquito más caro o puede que se consiga más barato, pero no con suficiente calidad hasta que se recomponga bien el cinturón verde local. Puede que esté más caro, pero también está en función de lo que tracciona la demanda porque si una verdura de hoja que crece mucho más rápido que cualquier otro producto no camina le vas a tener que encontrar el número, no se puede almacenar una semana", preciso Otrino.

Respecto a cómo se vienen registrando la ventas, indicó: "Este lunes fue típico, con muchísima cantidad de compradores, típico en una semana previa a la primera fiesta de fin de año, que es cuando más se moviliza la gente, el mercado. Y el que puede, en los productos que se puede, hace un pequeño stock, compró ayer y probablemente vendrá el jueves. El jueves es normalmente el día más fuerte de ventas en los tiempos de fiestas y lo que se suele llevar es la hortaliza pesada, como papa, cebolla, zanahoria, zapallo, manzanas, peras, todo lo que se puede conservar unos días. Y recién vuelven a comprar el martes, así que tenés que armar un pequeño programa de cantidad y madurez de producto para que llegue la distribución".

