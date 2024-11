Las lluvias complicaron la producción en la zona de quintas: la lechuga y la rúcula, los cultivos perjudicados

LEER MÁS: Cuáles son las frutas y verduras incluidas en el Acuerdo Santa Fe que se pueden conseguir a precios accesibles

El productor estimó: "No variará demasiado el precio, todavía queda mucha producción, hizo mucho daño en las media sombras, rompió muchas protecciones en algunos invernaderos por las ráfagas fuertes de vientos, aunque no hubo granizo. El impacto se sentirá en los próximos días pero no se debería sentir tanto en el tema precio".

Alimentos: por el incremento de los costos el consumidor pagó $3,5 por cada $1 que recibió el productor

Según el Indicador de Precios en Origen y Destino (Ipod) elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en octubre los precios de los agroalimentos se multiplicaron por 3,5 veces del campo (origen) a la góndola (destino). Es decir, el consumidor pagó $3,5 por cada $1 que recibió el productor.

En promedio, la participación del productor explicó el 25,4% de los precios de venta final, apenas un 2,8% más con respecto al mes anterior. La mayor participación la tuvieron los productores de pollo (50,7%), mientras que la menor fue para los de mandarina (10,8%).

Durante el mes de octubre de 2024 debe considerarse el fuerte incremento de costos tanto en insumos dolarizados, tasas municipales, como también en transporte, logística, arrendamientos y salarios, por mencionar algunos.

Asimismo, se observaron variaciones de precios -entre las distintas jurisdicciones del territorio nacional- de varios productos que componen la canasta Ipod, registrándose un leve aumento en la participación del productor con respecto al mes anterior.

En octubre, los precios se vieron afectados por la recuperación de los niveles de producción. Las lluvias y la normalización de las temperaturas han incrementado la disponibilidad de productos frutihortícolas, provocando una reducción en sus precios, pese a que la demanda se mantiene baja. La abundancia de productos de temporada también ha favorecido esta situación en el mercado.