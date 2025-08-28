Uno Santa Fe | Santa Fe | reforma

Las modificaciones de la constitución y una profunda reforma política: "Surge una nueva arquitectura del poder"

El ministro de Gobierno provincial Fabián Bastía valoró el alcance de las primeras reformas a la Carta Magna provincial. Consideró que las críticas al gobernador Pullaro por votar la posibilidad de ser reelecto “son chicanas”

28 de agosto 2025 · 13:10hs
Las modificaciones de la constitución y una profunda reforma política: Surge una nueva arquitectura del poder

El plenario de la Convención Constituyente aprobó este miércoles los dictámenes de mayoría de las comisión de Legislativo y Ejecutivo promoviendo una profunda reforma política, que suma la reelección de gobernador y vice pero a la vez limita esa posibilidad a una sola para todos los cargos. Además, clausura la mayoría automática para la lista ganadora en la Cámara de Diputados, amplía el tiempo de trabajo ordinario de la Legislatura, y termina con los fueros que trababan procesos judiciales a los legisladores, entre otras cuestiones.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe, Fabián Bastía, remarcó los alcances de las modificaciones al texto constitucional que se aprobaron en la sesión. “Se le puso fin a la reelección indefinida en Santa Fe, a los fueros parlamentarios de proceso, a las mayorías automáticas y, claramente, surge una nueva arquitectura del poder, una mejora de la calidad institucional”.

Consultado acerca de las críticas sobre el hecho que el actual gobernador pueda ser reelecto, observó: “Las limitaciones a la reelección indefinida legislativa van en armonía con la autorización de la reelección del gobernador y vice y esto se enmarca en un proceso de cambio institucional que llevamos adelante y el compromiso que hicimos con la ciudadanía”.

“El gobernador ha liderado todos esos procesos de cambio. Creo que son chicas y comentarios oportunistas que intentan devaluar un cambio que significa más ciudadanía y menos corporaciones”, apuntó.

Con la reforma “todos los cargos que tenían reelección indefinida la ven limitada y es lógico que los 8 años se empiezan a contar a partir de 2027, y en el caso del gobernador es importantísimo que se contemple éste como primer mandato porque si no, habilitaríamos 8 años. Esto es una limitación también”, aclaró sobre la letra de la modificación.

A continuación, subrayó el apoyo obtenido por otros espacios políticos –la reelección fue votada por 45 convencionales: 33 del oficialismo, 3 del Frente para la Esperanza, 7 de Más para Santa Fe y 2 de Activemos mientras que otros 22 lo hicieron por la negativa– y consideró: “El gran ganador ha sido el diálogo, mientras hay crispación nacional acá prima el diálogo, una herramienta fundamental para lograr consenso. Ya lo dijimos, la salida es colectiva, nunca individual”.

Por último, resaltó el espíritu de la reforma, acorde con los ejes fundamentales de la gestión pullarista. “Hablamos de transparencia, por eso defendemos ficha limpia, la seguridad como un derecho de los ciudadanos, pero como un deber del Estado. Vemos en la responsabilidad fiscal un valor, no solo el equilibrio fiscal, sino cuidar los recursos públicos. Y se van a ir consagrando derechos que no quiero adelantar uno por uno. Se ha escuchado mucho a las instituciones, se han sumado el mutualismo, el cooperativismo, las empresas, la actividad industrial”.

Los siguientes son los principales cambios aprobados este miércoles:

Poder Legislativo

-Composición: la Cámara de Diputados tendrá 50 miembros, elegidos por sistema proporcional (sin mayoría automática).

-Mandato: dura 4 años con posibilidad de una sola reelección consecutiva.

-Requisitos: para ser diputado se exige edad mínima de 22 años y dos años de residencia inmediata en la provincia.

-Senadores: se mantiene un senador por departamento; requisitos: 25 años de edad mínima y dos años de residencia inmediata en el departamento.

-Incompatibilidades: no podrán ser legisladores quienes ejerzan cargos provinciales o nacionales determinados, ni quienes tengan contratos con el Estado.

-Sesiones: se amplía el período de sesiones ordinarias del 15 de febrero al 30 de noviembre.

-Fueros: hay inmunidad de opinión, pero no de proceso. Para arresto, lo debe autorizar la cámara a la que pertenece el legislador, salvo cuando exista condena penal firme que imponga pena privativa de la libertad por la comisión de delitos dolosos.

-Control: se refuerza la obligación del Ejecutivo de enviar informes periódicos a la Legislatura.

Poder Ejecutivo

-Reelección: el gobernador y el vicegobernador podrán ser reelegidos una sola vez de manera consecutiva.

-Requisitos: para ser gobernador/a o vice se requiere 30 años de edad y 5 años de residencia inmediata y efectiva en la Provincia.

-Duración del mandato: 4 años, coincidente con el de los legisladores.

-Indulto y conmutación de penas: el gobernador no podrá concederlos en casos de delitos de lesa humanidad, corrupción y violencia de género.

-Ministros: se mantiene el régimen de designación de ministros y se fija su responsabilidad política frente a la Legislatura. Si la ley de ministerios lo habilita, puede designar un ministro con competencias para articular las relaciones con los otros poderes del Estado, cuya designación requerirá acuerdo legislativo.

Disposiciones Transitorias

-Primer mandato computable: para gobernador, vice y legisladores será el que comience después de la reforma.

-Mandatos actuales: se consideran no afectados por la limitación; de este modo, los actuales podrán permanecer hasta 2035.

• LEER MÁS: La Convención Reformadora habilitó a Maximiliano Pullaro a buscar la reelección

reforma poder
Noticias relacionadas
Revelan cómo cayó Dibu Gómez y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

Revelan cómo cayó "Dibu Gómez" y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

Con asistencia perfecta, los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe llevaron sus propuestas para la reforma constitucional. 

Fiscales y funcionarios alertan por cambios en la Justicia de Santa Fe: "Un claro riesgo para la independencia"

cuanto cobraran las autoridades de mesa en las elecciones legislativas nacionales de octubre

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones legislativas nacionales de octubre

el sistema sube se actualizo y ya rige el aumento del boleto colectivo: las nuevas tarifas

El sistema Sube se actualizó y ya rige el aumento del boleto colectivo: las nuevas tarifas

Lo último

Los únicos jugadores de Boca citados a la Selección Argentina por Scaloni en toda su era

Los únicos jugadores de Boca citados a la Selección Argentina por Scaloni en toda su era

Madelón se la juega en Unión: Llegamos muy bien y cómodos a este partido ante River

Madelón se la juega en Unión: "Llegamos muy bien y cómodos a este partido ante River"

Fiscales y funcionarios alertan por cambios en la Justicia de Santa Fe: Un claro riesgo para la independencia

Fiscales y funcionarios alertan por cambios en la Justicia de Santa Fe: "Un claro riesgo para la independencia"

Último Momento
Los únicos jugadores de Boca citados a la Selección Argentina por Scaloni en toda su era

Los únicos jugadores de Boca citados a la Selección Argentina por Scaloni en toda su era

Madelón se la juega en Unión: Llegamos muy bien y cómodos a este partido ante River

Madelón se la juega en Unión: "Llegamos muy bien y cómodos a este partido ante River"

Fiscales y funcionarios alertan por cambios en la Justicia de Santa Fe: Un claro riesgo para la independencia

Fiscales y funcionarios alertan por cambios en la Justicia de Santa Fe: "Un claro riesgo para la independencia"

Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Rama Femenina: toda la programación para lo que viene en las distintas categorías

Rama Femenina: toda la programación para lo que viene en las distintas categorías

Ovación
Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Por qué Colón tiene la guardia alta por la designación de Yamil Possi como árbitro

Por qué Colón tiene la "guardia alta" por la designación de Yamil Possi como árbitro

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná