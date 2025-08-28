Uno Santa Fe | Santa Fe | asentamientos

Asentamientos irregulares: vecinos de Bº Mayoraz denunciaron sobre el crecimiento de construcciones ilegales

Alertaron sobre la ocupación de un terreno en Pedro de Vega al 2.900, donde desde hace un mes se levantan construcciones precarias. Expresaron su preocupación por el crecimiento del asentamiento, la falta de seguridad en la zona y la ausencia de respuestas

28 de agosto 2025 · 20:47hs
Vecinos de barrio Mayoraz denuncian la instalación de asentamientos ilegales y exigen respuestas.

Vecinos de barrio Mayoraz denuncian la instalación de asentamientos ilegales y exigen respuestas.

La preocupación crece entre los vecinos de barrio Jardín Mayoraz ante la proliferación de asentamientos ilegales en un terreno de Pedro de Vega al 2.900. Según denunciaron, la situación comenzó el 22 de julio, cuando una pareja se instaló en el lugar con una carpa y, con el paso de los días, el campamento se expandió con la llegada de más personas y la construcción de viviendas improvisadas.

"La primera carpa se transformó en una pequeña casilla y luego se levantaron estructuras más grandes con postes y lonas", relató uno de los vecinos. A su vez, remarcó que los ocupantes se volvieron difíciles de cuantificar, ya que "hoy ya no sabemos cuántos son, a veces vemos seis, ocho o diez personas entrando y saliendo".

LEER MÁS: Usurpaciones en la ciudad: el municipio ejecutó más de 330 intervenciones en espacios públicos

La situación se agravó en los últimos días, ya que los ocupantes "comenzaron a abrir cimientos para construir", lo que motivó nuevas llamadas a la Municipalidad y a la policía. Los residentes advirtieron que la zona es inundable y que las viviendas no cuentan con servicios básicos, lo que puede representar un riesgo. A su vez, señalaron que la policía intervino en una ocasión, pero los ocupantes vuelven.

Preocupación por la inseguridad

Los vecinos vincularon el surgimiento del asentamiento con un aumento de los hechos delictivos en el barrio. "A una vecina le intentaron robar el motor del aire acondicionado y en la misma semana quisieron abrirle el auto a otro vecino", relataron.

Ante este panorama, la comunidad asegura que presentó más de diez reclamos formales, pero que hasta el momento "no hubo respuestas concretas". Los residentes insisten en que la situación "no solo representa un riesgo por la precariedad de las condiciones, sino que también puede derivar en un foco de inseguridad en el barrio".

asentamientos vecinos barrio Mayoraz espacios públicos inseguridad
Noticias relacionadas
Por unanimidad, la declaración sobre las Islas Malvinas se incorporará a la Constitución santafesina

Por unanimidad, la declaración sobre las Islas Malvinas se incorporará a la Constitución santafesina

Según la municipalidad de Santa Fe, más del 90% de los reclamos de iluminación se resolvieron en 48 horas

Según la municipalidad de Santa Fe, más del 90% de los reclamos por iluminación se resolvieron en 48 horas

Revelan cómo cayó Dibu Gómez y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

Revelan cómo cayó "Dibu Gómez" y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

Con asistencia perfecta, los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe llevaron sus propuestas para la reforma constitucional. 

Fiscales y funcionarios alertan por cambios en la Justicia de Santa Fe: "Un claro riesgo para la independencia"

Lo último

Asentamientos irregulares: vecinos de Bº Mayoraz denunciaron sobre el crecimiento de construcciones ilegales

Asentamientos irregulares: vecinos de Bº Mayoraz denunciaron sobre el crecimiento de construcciones ilegales

Avanza la investigación sobre un presunto caso de abuso en una escuela: nueva marcha de padres para pedir respuestas

Avanza la investigación sobre un presunto caso de abuso en una escuela: nueva marcha de padres para pedir respuestas

Copa Argentina: todo el color de los hinchas de Unión en Mendoza

Copa Argentina: todo el color de los hinchas de Unión en Mendoza

Último Momento
Asentamientos irregulares: vecinos de Bº Mayoraz denunciaron sobre el crecimiento de construcciones ilegales

Asentamientos irregulares: vecinos de Bº Mayoraz denunciaron sobre el crecimiento de construcciones ilegales

Avanza la investigación sobre un presunto caso de abuso en una escuela: nueva marcha de padres para pedir respuestas

Avanza la investigación sobre un presunto caso de abuso en una escuela: nueva marcha de padres para pedir respuestas

Copa Argentina: todo el color de los hinchas de Unión en Mendoza

Copa Argentina: todo el color de los hinchas de Unión en Mendoza

San Román y Vila pusieron bien alto al patinaje santafesino en San Juan

San Román y Vila pusieron bien alto al patinaje santafesino en San Juan

Cozzani dejó Platense para llegar al fútbol de Arabia Saudita

Cozzani dejó Platense para llegar al fútbol de Arabia Saudita

Ovación
Copa Argentina: todo el color de los hinchas de Unión en Mendoza

Copa Argentina: todo el color de los hinchas de Unión en Mendoza

La reserva de Unión aplastó a Racing de visitante y quedó a tiro de la cima

La reserva de Unión aplastó a Racing de visitante y quedó a tiro de la cima

Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Colón ya tendría también día para recibir a Morón por la 32ª fecha

Colón ya tendría también día para recibir a Morón por la 32ª fecha

AmeriCup: Brasil eliminó a Dominicana y se metió en semifinales

AmeriCup: Brasil eliminó a Dominicana y se metió en semifinales

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná