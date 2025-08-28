Asentamientos irregulares: vecinos de Bº Mayoraz denunciaron sobre el crecimiento de construcciones ilegales

Alertaron sobre la ocupación de un terreno en Pedro de Vega al 2.900, donde desde hace un mes se levantan construcciones precarias. Expresaron su preocupación por el crecimiento del asentamiento, la falta de seguridad en la zona y la ausencia de respuestas

La preocupación crece entre los vecinos de barrio Jardín Mayoraz ante la proliferación de asentamientos ilegales en un terreno de Pedro de Vega al 2.900. Según denunciaron, la situación comenzó el 22 de julio, cuando una pareja se instaló en el lugar con una carpa y, con el paso de los días, el campamento se expandió con la llegada de más personas y la construcción de viviendas improvisadas.

"La primera carpa se transformó en una pequeña casilla y luego se levantaron estructuras más grandes con postes y lonas" , relató uno de los vecinos. A su vez, remarcó que los ocupantes se volvieron difíciles de cuantificar, ya que "hoy ya no sabemos cuántos son, a veces vemos seis, ocho o diez personas entrando y saliendo".

La situación se agravó en los últimos días, ya que los ocupantes "comenzaron a abrir cimientos para construir", lo que motivó nuevas llamadas a la Municipalidad y a la policía. Los residentes advirtieron que la zona es inundable y que las viviendas no cuentan con servicios básicos, lo que puede representar un riesgo. A su vez, señalaron que la policía intervino en una ocasión, pero los ocupantes vuelven.

Preocupación por la inseguridad

Los vecinos vincularon el surgimiento del asentamiento con un aumento de los hechos delictivos en el barrio. "A una vecina le intentaron robar el motor del aire acondicionado y en la misma semana quisieron abrirle el auto a otro vecino", relataron.

Ante este panorama, la comunidad asegura que presentó más de diez reclamos formales, pero que hasta el momento "no hubo respuestas concretas". Los residentes insisten en que la situación "no solo representa un riesgo por la precariedad de las condiciones, sino que también puede derivar en un foco de inseguridad en el barrio".