Uno Santa Fe | Santa Fe | Malvinas

Por unanimidad, la declaración sobre las Islas Malvinas se incorporará a la Constitución santafesina

La Comisión Redactora de la Convención Reformadora aprobó por unanimidad la inclusión de la declaración sobre las Islas Malvinas en la Constitución provincial. Además, avanzó con dictámenes sobre Funcionamiento del Estado y Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial.

28 de agosto 2025 · 17:42hs
Por unanimidad

Por unanimidad, la declaración sobre las Islas Malvinas se incorporará a la Constitución santafesina

Este jueves, la Comisión Redactora de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe se reunió para analizar los dictámenes elaborados por las comisiones temáticas.

Entre los avances más destacados, se aprobó por unanimidad la declaración sobre las Islas Malvinas, que pasará a integrar la Constitución santafesina.

La comisión también finalizó la elaboración de 10 dictámenes de mayoría vinculados con el Funcionamiento del Estado, incluyendo la Cláusula democrática y republicana, el Artículo 18° sobre responsabilidad del Estado y el Artículo 21° sobre seguridad social y régimen jubilatorio provincial.

La Convención Reformadora habilitó a Maximiliano Pullaro a buscar la reelección

Se incorporaron además dictámenes sobre seguridad pública, federalismo de concertación, participación ciudadana y servicios públicos.

Por otra parte, la Redactora avanzó en los textos de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, organizando los dictámenes en bloques temáticos que deberán ser ratificados y firmados el lunes 1° de septiembre antes de su tratamiento en el pleno de la Convención.

"Surge una nueva arquitectura del poder", aseguró Bastía

El plenario de la Convención Constituyente aprobó este miércoles los dictámenes de mayoría de las comisión de Legislativo y Ejecutivo promoviendo una profunda reforma política, que suma la reelección de gobernador y vice pero a la vez limita esa posibilidad a una sola para todos los cargos. Además, clausura la mayoría automática para la lista ganadora en la Cámara de Diputados, amplía el tiempo de trabajo ordinario de la Legislatura, y termina con los fueros que trababan procesos judiciales a los legisladores, entre otras cuestiones.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe, Fabián Bastía, remarcó los alcances de las modificaciones al texto constitucional que se aprobaron en la sesión. “Se le puso fin a la reelección indefinida en Santa Fe, a los fueros parlamentarios de proceso, a las mayorías automáticas y, claramente, surge una nueva arquitectura del poder, una mejora de la calidad institucional”.

Consultado acerca de las críticas sobre el hecho que el actual gobernador pueda ser reelecto, observó: “Las limitaciones a la reelección indefinida legislativa van en armonía con la autorización de la reelección del gobernador y vice y esto se enmarca en un proceso de cambio institucional que llevamos adelante y el compromiso que hicimos con la ciudadanía”.

“El gobernador ha liderado todos esos procesos de cambio. Creo que son chicas y comentarios oportunistas que intentan devaluar un cambio que significa más ciudadanía y menos corporaciones”, apuntó.

Con la reforma “todos los cargos que tenían reelección indefinida la ven limitada y es lógico que los 8 años se empiezan a contar a partir de 2027, y en el caso del gobernador es importantísimo que se contemple éste como primer mandato porque si no, habilitaríamos 8 años. Esto es una limitación también”, aclaró sobre la letra de la modificación.

A continuación, subrayó el apoyo obtenido por otros espacios políticos –la reelección fue votada por 45 convencionales: 33 del oficialismo, 3 del Frente para la Esperanza, 7 de Más para Santa Fe y 2 de Activemos mientras que otros 22 lo hicieron por la negativa– y consideró: “El gran ganador ha sido el diálogo, mientras hay crispación nacional acá prima el diálogo, una herramienta fundamental para lograr consenso. Ya lo dijimos, la salida es colectiva, nunca individual”.

Por último, resaltó el espíritu de la reforma, acorde con los ejes fundamentales de la gestión pullarista. “Hablamos de transparencia, por eso defendemos ficha limpia, la seguridad como un derecho de los ciudadanos, pero como un deber del Estado. Vemos en la responsabilidad fiscal un valor, no solo el equilibrio fiscal, sino cuidar los recursos públicos. Y se van a ir consagrando derechos que no quiero adelantar uno por uno. Se ha escuchado mucho a las instituciones, se han sumado el mutualismo, el cooperativismo, las empresas, la actividad industrial”.

Malvinas Constitución declaración
Noticias relacionadas
Revelan cómo cayó Dibu Gómez y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

Revelan cómo cayó "Dibu Gómez" y confirman que los 35 millones que se ofrecían de recompensa serán reasignados a otra búsqueda

Con asistencia perfecta, los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe llevaron sus propuestas para la reforma constitucional. 

Fiscales y funcionarios alertan por cambios en la Justicia de Santa Fe: "Un claro riesgo para la independencia"

las modificaciones de la constitucion y una profunda reforma politica: surge una nueva arquitectura del poder

Las modificaciones de la constitución y una profunda reforma política: "Surge una nueva arquitectura del poder"

cuanto cobraran las autoridades de mesa en las elecciones legislativas nacionales de octubre

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones legislativas nacionales de octubre

Lo último

Finalmente, la Caja de Jubilaciones será declarada intransferible en la nueva Constitución de Santa Fe

Finalmente, la Caja de Jubilaciones será declarada intransferible en la nueva Constitución de Santa Fe

Gustavo Quinteros se aleja de Colo Colo y otro DT argentino asoma en el horizonte

Gustavo Quinteros se aleja de Colo Colo y otro DT argentino asoma en el horizonte

Por unanimidad, la declaración sobre las Islas Malvinas se incorporará a la Constitución santafesina

Por unanimidad, la declaración sobre las Islas Malvinas se incorporará a la Constitución santafesina

Último Momento
Finalmente, la Caja de Jubilaciones será declarada intransferible en la nueva Constitución de Santa Fe

Finalmente, la Caja de Jubilaciones será declarada intransferible en la nueva Constitución de Santa Fe

Gustavo Quinteros se aleja de Colo Colo y otro DT argentino asoma en el horizonte

Gustavo Quinteros se aleja de Colo Colo y otro DT argentino asoma en el horizonte

Por unanimidad, la declaración sobre las Islas Malvinas se incorporará a la Constitución santafesina

Por unanimidad, la declaración sobre las Islas Malvinas se incorporará a la Constitución santafesina

Cerúndolo fue de más a menos, perdió con Riedi y quedó fuera del US Open

Cerúndolo fue de más a menos, perdió con Riedi y quedó fuera del US Open

El cambio físico de Colapinto, a un año de su llegada a la Fórmula 1

El cambio físico de Colapinto, a un año de su llegada a la Fórmula 1

Ovación
La reserva de Unión aplastó a Racing de visitante y quedó a tiro de la cima

La reserva de Unión aplastó a Racing de visitante y quedó a tiro de la cima

Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Colón ya tendría también día para recibir a Morón por la 32ª fecha

Colón ya tendría también día para recibir a Morón por la 32ª fecha

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

Colón y la extraña posibilidad de repetir la formación titular

Colón y la extraña posibilidad de repetir la formación titular

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná