Investigación sobre un presunto caso de abuso en una escuela: nueva marcha de padres para exigir respuestas

La comunidad educativa de la Escuela N° 140 “Prof. Marcelino Martínez” de Santo Tomé, convocó a una marcha para este viernes a las 14 frente a la institución. Se movilizarán para "pedir justicia" y para que "se garantice la seguridad de los alumnos".

Investigación en marcha tras la denuncia sobre un presunto abuso a un menor en una escuela de Santo Tomé. Padres de alumnos vuelven a manifestarse para exigir justicia y explicaciones.

Luego de la denuncia por abuso sexual contra un alumno de 7 años de la escuela N°140 Profesor Marcelino Martínez de Santo Tomé, los padres de la comunidad educativa convocaron a una protesta frente a la escuela para pedir justicia. Mientras tanto, avanza la investigación con el protocolo de abordaje del Ministerio de Educación activado .

Se trata de la segunda manifestación por el gravísimo caso que salió a la luz, luego de que el martes los padres se agolparan frente a la institución pidiendo respuestas. Según la denuncia penal realizada por la madre del menor, dos compañeros de 12 años, de la misma escuela, habrían cometido el abuso el pasado lunes en la hora de la clase de gimnasia.

Luego de la denuncia, la directora del establecimiento se reunió con la madre y el Ministerio de Educación tomó cartas en el asunto. Este jueves, no hubo clases en la escuela.

Manifestación en pedido de respuestas

Respecto a la manifestación, Yanina, madre de la víctima fue contundente: “Nos vamos a convocar todos los padres, yo voy a estar presente para seguir con la marcha, para pedir por nuestros hijos, por lo que le pasó a mi nene, yo quiero que se haga justicia”. En concreto, explicó que la manifestación tiene como objetivo pedir "por seguridad en la institución en resguardo de todos los alumnos".

Previo a la protesta, este viernes la mujer se reunirá con los fiscales que siguen la causa, “para saber si hay más pruebas y ver cómo sigue la causa”, explicó.

Por otro lado, Yanina señaló que las autoridades del colegio, así como el Ministerio y la policía se encuentran trabajando en la escuela. “Se están moviendo. Estamos esperando también. Ayer me llamó la directora, llegamos a la escuela y me puso al tanto de lo que estaba pasando”, destacó.

Mientras tanto, los padres del resto de alumnos “no están mandando a los chicos” a la escuela, indicó la mujer. Y remarcó: “Nadie quiere mandarlos hasta que esto no se solucione y los padres quieren también que los chicos –supuestamente implicados- no vayan más a esa escuela”.