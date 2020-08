Las notas de UNO Santa Fe que advertían de los peligros de cruzar a pie la laguna Setúbal

Cada vez que el río Paraná baja mucho, comienzan a aparecer fotos antiguas acompañadas de anécdotas de antepasados que frente a valores similares del agua cruzaron caminando la laguna Setúbal medio siglo atrás. O que pasaron una tarde entre los pilares del Puente Colgante y de algunos que hasta jugaron un picadito de fútbol donde hoy existe un canal con hasta 50 metros de profundidad en algunos sectores. El contraste entre lo viejo y lo nuevo sin dar a conocer la necesaria información sobre qué pasó entre el siglo pasado y este 2020 representa un peligro.

A partir de la proliferación de esas postales color sepia que hasta llegaron a completar informes en diferentes medios locales, UNO Santa Fe buscó en abril –cuando la altura marcó el metro, con pronósticos de bajar– a especialistas en el río para que expliquen sobre sus afluentes, sus formas, sus corrientes y su fondo. Luis Dopazo, responsable de hidrometeorología del Instituto Nacional del Agua en la región litoral (INA) y Carlos Ramonell, docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) , descartaron que la "hazaña" se pueda volver a repetir, incluso aunque el río llegue a cero.

Contó que antes de los 70 había arena y el agua era salada. Había poca vegetación en los alrededores, y los santafesinos pudieron caminar sin peligros por allí por ese motivo. Sin embargo, décadas después el Arroyo Leyes se sumó a la corriente: el agua pasó a ser dulce y se produjo el limo arcilloso. Se añadió a ese fenómeno el dragado del fondo de la laguna para la construcción de edificios, por lo que la arena que había fue retirada en casi su totalidad. "El barro es muy peligroso, no es lo mismo que caminar sobre arena. El barro te chupa. Si sigue bajando, con la profundidad de los canales se puede ahogar una persona", señaló Dopazo hace cuatro meses a UNO.

En mayo el agua continuó bajando y una multitud de gente fue a caminar por el peligroso lecho de la laguna Setúbal. Aun cuando había información pública que señalaba que la postal del río con valores por debajo del metro se iba a quedar por varios meses más. Se prendieron las alertas porque se rompió el aislamiento para prevenir el coronavirus, pero poco se reparó en generar políticas de prevención que adviertan sobre los suelos y trucos del agua en esa zona. "Es muy peligroso, puede haber muertes", reiteraron en ese momento desde el INA y brindaron las explicaciones pertinentes.

Hasta se vieron imágenes de una camioneta 4 × 4 varada en medio de la laguna, junto a un tractor que también se encalló, y otra maquinaria que sacó a los dos vehículos. Toda esa maniobra ocupó casi 24 horas, y la historia terminó con el dueño de la camioneta solo multado por el Ministerio Público de la Acusación y por romper la cuarentena. Como medida tuvo que donar 20 mil pesos a la Sociedad de Beneficencia del Hospital José María Cullen. Ese hombre también fue presentado como "experto", "deportista" y "aventurero" en algunas ocasiones mediáticas, sin embargo quedó atrapado en la arcilla igual.

Los brasileños abrieron algunas compuertas, el río creció y los siguientes meses las alturas tuvieron variaciones menores a los dos metros de altura. En agosto, tal como habían señalado desde el INA, el agua volvió a bajar hasta casi rozar los 60 centímetros. Se comenzaron a viralizar distintos videos filmado por drones que mostraban el cruce por la laguna Setúbal de adultos. En algunos casos se indicó que tan solo habían estudiado el camino con kayaks, en otros se planteó como desafíos deportivos. Pero nunca el registro fue acompañado de información que indicara lo peligroso del suelo pegajoso, de los canales y de las diferencias en las alturas en el agua. Tampoco se habló de la fauna o de restos de escombros o materiales que pueden llegar a ser dañinos para las personas. Ni que la altura ya había comenzado a crecer para este fin de semana 14 centímetros.

UNO Santa Fe entrevistó a Dopazo este lunes por la mañana, que dijo: "Si vas caminando y te enterrás hasta la rodilla, todo el barro se adhiere al pie, a la pierna, no hay aire y si querés salir no te podés despegar" y "podría haber muertes", una vez más. Además el responsable del INA en Santa Fe observó sobre las imágenes que circularon esta semana de la gente que cruza la laguna: "Hay un lugar que han cruzado nadando y no lo mostraron, porque la profundidad en determinados sectores sobrepasa los dos metros. La laguna Setúbal tiene un canal principal, de más de dos metros, probablemente estos graciosos, estos vivos, filmaron cuando caminaban y no cuando nadaban. El canal además varía la corriente del agua, lo que es peligroso".

"Estuvimos con la Facultad de Ciencias Hídricas de la UNL y el INA trabajando miércoles, jueves y viernes y caminamos fuera del agua y justamente es un limo arcilloso, un fango muy pegajoso. Al punto que si nos quedábamos parados cuatro o cinco minutos en el mismo lugar las botas te quedaban adheridas al suelo. Recomiendo a la gente que trate de evitar esa aventura; a partir de ayer el río empezó a repuntar, hemos tenido 14 centímetros de crecimiento, entonces le agregamos arcilla saturada de agua. Es muy peligroso", concluyó.