Esta semana con bajas alturas del río Paraná en el Puerto Santa Fe, grupos de personas se filmaron cruzando la laguna Setúbal a pie. La anécdota registrada se mostró como una hazaña que intenta imitar las historias de antepasados locales que en la bajante de 1970 llevó a cientos de personas a pisar la arena seca, cuando el agua marcó cero. Sin embargo, los especialistas advierten que intentarlo podría ser muy peligroso y que hasta "podría haber muertes".

UNO Santa Fe dialogó al respecto con Luis Dopazo, responsable de hidrometeorología del Instituto Nacional del Agua en la región litoral (INA). Las peripecias de cruzar caminando la laguna Setúbal se dieron en 1944, el 69, 70 y 71. Hoy, con una altura que rondó los 60 centímetros la semana pasada la realidad es otra según el profesional, que alertó: "Con la situación en que está actualmente la laguna parece que sería fácil cruzarla caminando pero el fondo de la misma cambió rotundamente en los últimos 60 años, de arena a limo arcilloso. Es un sedimento muy pegajoso, muy comprimido, que puede dejarte enterrado. Lo estamos viendo con vehículos que han quedado varados en los últimos tiempos. Hay sectores de la laguna que tienen este barro, podría provocar accidentes".

"Antes la laguna era salada, por eso no crecían yuyos y era todo arenal. Arroyo Leyes aportó en los 60 agua dulce, buena, desde el Colastiné y eso provocó el crecimiento de la costa de la laguna y se produjo barro, que antes no había. Ahora hay mucho barro, si uno camina por los bordes se va a enterrar hasta la rodilla. Eso en el pasado no pasaba porque era todo arena", detalló Dopazo sobre el comportamiento del río.

laguna setubal bajante

laguna setubal

Asimismo, no es la primera vez que desde el INA alertan sobre este problema. Ya en mayo ante el pronóstico extendido de bajas alturas para esta zona de ríos advirtieron: "Va a pasar que vamos a tener un muerto por enterrarse en la laguna. Van a decir que soy fatalista, pero es que son limos y arcillas, entonces cuando vos te enterrás sale el aire y se hace un vacío. El barro te chupa. Es lo que pasó con la camioneta, una vez que se apoyó en el barro se pegó, literalmente se pega. Y con una persona puede pasar lo mismo. Si vas caminando y te enterrás hasta la rodilla, todo el barro se adhiere al pie, a la pierna, no hay aire y si querés salir no te podés despegar", había dicho Dopazo a UNO en ese momento.

Dudas sobre los videos

El responsable del INA en Santa Fe observó sobre las imágenes que circularon esta semana de la gente que cruza la laguna: "Hay un sector que se ha cruzado nadando y no lo han mostrado, porque las alturas en determinado sector sobrepasan los dos metros. La Setúbal tiene un canal principal, que sobrepasa los dos metros, probablemente estos graciosos, estos vivos, filmaron la parte en la que caminaron y no la que nadaron. Porque existe un canal que varía también la corriente del agua, y también es peligroso, y no dan las cotas de profundidad como para que cruce caminando una persona".

"Estuvimos con la Facultad de Ciencias Hídricas de la UNL y el INA trabajando miércoles, jueves y viernes y caminamos fuera del agua y justamente es un limo arcilloso, un fango muy pegajoso. Al punto que si nos quedábamos parados cuatro o cinco minutos en el mismo lugar las botas te quedaban adheridas al suelo. Recomiendo a la gente que traten de evitar esa aventura; a partir de ayer el río empezó a repuntar, hemos tenido 14 centímetros de crecimiento, entonces le agregamos arcilla saturada de agua. Es muy peligroso", concluyó.

En relación a los próximos meses, Dopazo dijo: "La situación del río como la meteorológica, según vemos en los pronósticos extendidos, no van a variar. Vamos a ver un pequeño repunte en estos días porque Itaipú abrió las compuertas la semana pasada al Yaciretá y con esto poder liberar unas barcazas que traían granos del norte. Eso será por diez o doce días y luego volverá a los valores aproximados que vemos hoy".