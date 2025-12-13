"Quien no aprende no puede pasar de año": el balance educativo a dos años del fin de la no repitencia

El ministro de Educación, José Goity, defendió la medida impulsada por Pullaro, resaltó la recuperación del calendario escolar y confirmó un ciclo lectivo de 190 días para 2026.

La primera decisión que tomó Maximiliano Pullaro al asumir como gobernador de Santa Fe, en diciembre de 2023, fue firmar el decreto que eliminó la no repitencia en la educación secundaria . A dos años de aquella medida, el ministro de Educación, José Goity , aseguró que la Provincia cumplió las metas trazadas y defendió el cambio de paradigma en el sistema educativo.

“ Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año, tiene que repetir . Estamos trabajando con los docentes y conversando con los estudiantes. Tenemos que reformular la escuela secundaria para que repetir no sea la única respuesta, y esa es una responsabilidad que asumimos”, afirmó el funcionario.

Goity también subrayó el cumplimiento del calendario escolar, uno de los ejes de la gestión. “El año pasado dijimos que íbamos a tener 185 días de clases y que las clases iban a empezar en la fecha definida. Eso ocurrió, y no es un dato menor”, sostuvo. Para el ministro, garantizar la cantidad de días es una condición necesaria, pero no suficiente: “Tiene sentido si se producen los aprendizajes que necesitan los chicos y las chicas, y también la sociedad. Estamos ordenando el sistema educativo para que sea la política la que conduzca, y no las corporaciones”.

En el marco del debate por la reforma constitucional, Goity remarcó dos principios que consideró centrales. Por un lado, afirmó que “el Estado tiene una función indelegable e irrenunciable en ordenar, conducir y financiar el sistema educativo”, y que la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación es plenamente estatal.

Por otro, enfatizó la necesidad de rendir cuentas ante la sociedad. “La Constitución establece que debemos responder por esa tarea. La sociedad delega en el Estado la responsabilidad de enseñar y garantizar que los chicos aprendan. Por eso debemos rendir cuentas basándonos en dispositivos de evaluación de aprendizajes, y en eso tenemos que ser muy firmes”, señaló.

goity pullaro.jpg El ministro de Educación, José Goity, junto con el gobernador Maximiliano Pullaro.

La postura del gobernador

En un mensaje publicado en redes sociales, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó que, a dos años de haber terminado con la no repitencia, el eje de la política educativa es “volver a poner el aprendizaje en el centro” del sistema.

Si bien reconoció que todavía “falta mucho”, remarcó que el objetivo es sostener un proceso de mejora continua para elevar la calidad educativa en la provincia. “El rumbo es claro: 185 días de clases, reducción del ausentismo docente y un plan de alfabetización que recorre toda la provincia. Vamos a seguir trabajando para cambiar la calidad educativa en Santa Fe”, expresó.

Un calendario de 190 días para 2026

Esta semana, el gobierno provincial anunció que el ciclo lectivo 2026 comenzará el 2 de marzo y contará con un calendario de 190 días de clases, superando el piso establecido a nivel nacional.

En los niveles Inicial, Primario y Especial —incluida la primaria de adultos y la modalidad Eempa— el receso invernal será del 6 al 17 de julio, y las clases finalizarán el 18 de diciembre. En tanto, los niveles Secundario, Superior y de Formación Profesional compartirán la fecha de inicio y el receso, pero concluirán el 11 de diciembre.

Tras 14 años sin alcanzarlo, Santa Fe logró en 2025 cumplir con los 185 días de clases, ubicándose como la segunda provincia del país en ese indicador. Además, se posiciona entre las primeras en la implementación de la hora extendida, otro de los pilares de la política educativa impulsada por la actual gestión provincial.