Se trata de una movilización que tiene por objetivo exigir la baja de la edad de imputabilidad, ante los casos de violencia protagonizada por menores.

"Ley Jeremías": suspendieron y reprogramaron la marcha prevista para este viernes por mal tiempo

Debido a las lluvias que se presentaron durante la jornada, la familia de Jeremías Monzón, el joven asesinado brutalmente en Santa Fe, suspendió la marcha prevista para este viernes con el pedido de elaborar la “Ley Jeremías” y bajar la imputabilidad de los menores.

La misma, que iba a cruzar el puente Carretero y llegar a la Casa de Gobierno, será reprogramada, con fecha y horario a confirmar.

"La búsqueda de justicia sigue más firme que nunca"

“Lamentablemente, por las condiciones climáticas se cancela la marcha, pero esto no nos detiene. La búsqueda de justicia sigue más firme que nunca“, manifestaron desde la cuenta de Instagram que organiza la movilización.

“Gracias de corazón a cada persona que nos acompaña y sostiene. Su apoyo es lo que nos mantiene de pie. La familia de Jeremías y todas las víctimas de menores asesinos nos necesitan para construir un país más justo para todos“, expresaron.

La concentración tenía como punto de partida las “Cinco Esquinas” de Santo Tomé. Desde allí, los manifestantes recorrerían la Avenida Luján y cruzarían el Puente Carretero, para posteriormente llegar a la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno en la capital provincial.

La convocatoria tiene como fin reclamar justicia y exigir la imposición de la llamada “Ley Jeremías”, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad en Argentina. Además, la marcha contará con la participación de familiares de víctimas de violencia protagonizada por menores de edad, entre ellos los de Delfina, la adolescente de 15 años agredida en San Cristóbal el pasado 1º de enero.

Los puntos centrales del pedido

El petitorio que los familiares pretenden visibilizar ante las autoridades provinciales incluye:

Baja de la edad de imputabilidad: para que los delitos graves no queden impunes debido a la edad de los agresores.

Reforma del sistema judicial: critican el exceso de sobreseimientos en causas donde hay menores involucrados.

Seguridad y prevención: políticas firmes para evitar que la violencia juvenil siga escalando.