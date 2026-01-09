Uno Santa Fe | Santa Fe | ley

"Ley Jeremías": suspendieron y reprogramaron la marcha prevista para este viernes por mal tiempo

Se trata de una movilización que tiene por objetivo exigir la baja de la edad de imputabilidad, ante los casos de violencia protagonizada por menores.

9 de enero 2026 · 18:49hs
Ley Jeremías: suspendieron y reprogramaron la marcha prevista para este viernes por mal tiempo

gentileza

"Ley Jeremías": suspendieron y reprogramaron la marcha prevista para este viernes por mal tiempo

Debido a las lluvias que se presentaron durante la jornada, la familia de Jeremías Monzón, el joven asesinado brutalmente en Santa Fe, suspendió la marcha prevista para este viernes con el pedido de elaborar la “Ley Jeremías” y bajar la imputabilidad de los menores.

La misma, que iba a cruzar el puente Carretero y llegar a la Casa de Gobierno, será reprogramada, con fecha y horario a confirmar.

"La búsqueda de justicia sigue más firme que nunca"

“Lamentablemente, por las condiciones climáticas se cancela la marcha, pero esto no nos detiene. La búsqueda de justicia sigue más firme que nunca“, manifestaron desde la cuenta de Instagram que organiza la movilización.

LEER MÁS: Caso Jeremías Monzón: convocan a una marcha para exigir justicia y cambios en la imputabilidad juvenil

“Gracias de corazón a cada persona que nos acompaña y sostiene. Su apoyo es lo que nos mantiene de pie. La familia de Jeremías y todas las víctimas de menores asesinos nos necesitan para construir un país más justo para todos“, expresaron.

La concentración tenía como punto de partida las “Cinco Esquinas” de Santo Tomé. Desde allí, los manifestantes recorrerían la Avenida Luján y cruzarían el Puente Carretero, para posteriormente llegar a la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno en la capital provincial.

La convocatoria tiene como fin reclamar justicia y exigir la imposición de la llamada “Ley Jeremías”, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad en Argentina. Además, la marcha contará con la participación de familiares de víctimas de violencia protagonizada por menores de edad, entre ellos los de Delfina, la adolescente de 15 años agredida en San Cristóbal el pasado 1º de enero.

Los puntos centrales del pedido

El petitorio que los familiares pretenden visibilizar ante las autoridades provinciales incluye:

Baja de la edad de imputabilidad: para que los delitos graves no queden impunes debido a la edad de los agresores.

Reforma del sistema judicial: critican el exceso de sobreseimientos en causas donde hay menores involucrados.

Seguridad y prevención: políticas firmes para evitar que la violencia juvenil siga escalando.

ley marcha justicia Santa Fe
Noticias relacionadas
Triple Fuga. Hace 10 años caían en Cayastá Cristian Lanatta y Víctor Schillaci. Unas horas antes ya había sido detenido Martín Lanatta

A 10 años de la Triple Fuga: los detalles inéditos de los días en que los prófugos pasaron por Santa Fe

Dengue: detectaron presencia del mosquito vector en 25 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: detectaron presencia del mosquito vector en 25 barrios de la ciudad de Santa Fe

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

la municipalidad intensifica trabajos de desobstruccion de desagües ante el alerta meteorologico vigente

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

Lo último

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

El autodespacho no es viable en Santa Fe: fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

"El autodespacho no es viable en Santa Fe": fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Último Momento
Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

El autodespacho no es viable en Santa Fe: fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

"El autodespacho no es viable en Santa Fe": fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

A 10 años de la Triple Fuga: los detalles inéditos de los días en que los prófugos pasaron por Santa Fe

A 10 años de la Triple Fuga: los detalles inéditos de los días en que los prófugos pasaron por Santa Fe

Ley Jeremías: suspendieron y reprogramaron la marcha prevista para este viernes por mal tiempo

"Ley Jeremías": suspendieron y reprogramaron la marcha prevista para este viernes por mal tiempo

Ovación
Unión pone primera ante Gimnasia (CR) en el Malvicino por la fecha 17 de La Liga Nacional

Unión pone primera ante Gimnasia (CR) en el Malvicino por la fecha 17 de La Liga Nacional

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

Cónclave en Colón: José Alonso se reúne con Roberto San Juan

Cónclave en Colón: José Alonso se reúne con Roberto San Juan

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"