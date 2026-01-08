Caso Jeremías Monzón: convocan a una marcha para exigir justicia y cambios en la imputabilidad juvenil

La protesta se realizará este viernes por la tarde y unirá Santo Tomé con la capital provincial. Participarán familiares de Jeremías Monzón y Delfina, la joven atacada en San Cristóbal

Este viernes por la tarde , familiares de víctimas de hechos de violencia protagonizados por menores, en este caso la familia de jeremías Monzón junto a la Delfina, la joven atacada en San Cristóbal, encabezarán una marcha por justicia y por la Ley Jeremías , que partirá desde la ciudad de Santo Tomé y culminará en la Plaza 25 de Mayo de Santa Fe , frente a la Casa de Gobierno.

La movilización comenzará a las 19.30 , con punto de partida en Las Cinco Esquinas de Santo Tomé , y recorrerá la avenida Luján y el Puente Carretero , hasta llegar al centro santafesino. El reclamo central es la baja de la edad de imputabilidad y cambios profundos en el sistema judicial y de protección de menores.

Un reclamo que nace del dolor

La marcha es organizada por los familiares de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado en un violento hecho ocurrido en el que estuvieron involucrados menores de edad. Su familia decidió transformar el dolor en un reclamo público y político, exigiendo que el crimen no quede impune.

Virginia Monzón, tía de Jeremías, explicó que junto a su hermana —madre del joven— resolvieron visibilizar la causa para evitar que otros casos terminen en el olvido.

“Hoy lo que vamos a militar es que baje la edad de imputabilidad. No puede volver a pasar que personas que cometieron un asesinato vuelvan a su casa como si nada. No importa la edad: lo que hicieron fue una ejecución”, afirmó.

Además, cuestionó con dureza el funcionamiento del sistema judicial. “Aprendí que la justicia no siempre es justa, que muchas veces todo termina en sobreseimientos y puertas que se cierran. Eso no puede seguir pasando”, sostuvo.

El acompañamiento de otras víctimas

A la movilización se sumará Luciana, madre de Delfina, la adolescente que fue brutalmente atacada por un grupo de jóvenes en San Cristóbal durante la noche de Año Nuevo. El hecho ocurrió el 1 de enero, cuando la menor fue emboscada por una banda que, según denunció su familia, la esperó durante horas.

“Dos la sostenían y los otros intentaban apuñalarla. Querían llegar al cuello”, relató Luciana. La intervención de un automovilista evitó un desenlace fatal. Delfina sufrió graves secuelas físicas y psicológicas, y su familia también exige justicia y mayor seguridad.

La participación de Luciana refuerza el carácter colectivo del reclamo, que busca visibilizar a todas las víctimas de la violencia juvenil y denunciar un sistema que, según expresan, no protege ni repara.

Pedido a la dirigencia política

Desde la organización señalaron que la marcha es un llamado a la solidaridad y una interpelación directa a quienes tienen poder de decisión. “Marchamos por Jeremías y por cada víctima olvidada. Marchamos por los padres que no quieren que sus hijos mueran sin justicia”, expresaron.

El reclamo incluye cambios legislativos urgentes, políticas firmes de prevención y un debate profundo sobre la responsabilidad penal juvenil. “El dolor ya está. Ahora falta justicia”, es la consigna que acompañará la movilización.

• LEER MÁS: San Cristóbal se moviliza por Delfina, la adolescente de 15 años atacada brutalmente por una patota de menores