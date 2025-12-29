Uno Santa Fe | Santa Fe | Imusa

El Imusa modificará sus horarios de atención durante el verano en Santa Fe

Para una mejor atención, el Instituto Municipal de Salud Animal, Imusa, en enero y febrero, en el Parque Garay, Alto Verde y Jardín Botánico

29 de diciembre 2025 · 09:44hs
La Municipalidad de Santa Fe informa que el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), durante los meses de enero y febrero, modificará los horarios de sus servicios gratuitos que se prestan en los tres puntos fijos ubicados en el parque Juan de Garay, el Jardín Botánico y Alto Verde.

Imusa Jardin Botanico.jpg
En la sede del Parque Garay, ubicado en Obispo Gelabert 3691, el horario de atención será de lunes a viernes de 7 a 14.

En Alto Verde, la sede que se encuentra en la plaza Evita, –en Demetrio Gómez, entre Juan Cantero y Dolores Blanco de Monzón–, brindará servicio de 8 a 12.

En la sede del Jardín Botánico, en San José al 8400, su horario de atención será de 7 a 17.

El Imusa brinda servicios de castraciones y colocación de vacunas antirrábicas

Es importante mencionar que la Municipalidad, además de castraciones, brinda servicios de colocación de vacunas antirrábicas, tratamientos antiparasitarios; son algunas de las acciones que realizan los profesionales veterinarios. Además de encargarse de promover el cuidado responsable y el respeto a los animales.

La atención es por orden de llegada. El día de la esterilización, se les recuerda a las personas que deben acercarse con el animal y DNI del tutor responsable.

