La Municipalidad de Santa Fe informa que el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), durante los meses de enero y febrero, modificará los horarios de sus servicios gratuitos que se prestan en los tres puntos fijos ubicados en el parque Juan de Garay, el Jardín Botánico y Alto Verde.
El Imusa modificará sus horarios de atención durante el verano en Santa Fe
En la sede del Parque Garay, ubicado en Obispo Gelabert 3691, el horario de atención será de lunes a viernes de 7 a 14.
En Alto Verde, la sede que se encuentra en la plaza Evita, –en Demetrio Gómez, entre Juan Cantero y Dolores Blanco de Monzón–, brindará servicio de 8 a 12.
En la sede del Jardín Botánico, en San José al 8400, su horario de atención será de 7 a 17.
Es importante mencionar que la Municipalidad, además de castraciones, brinda servicios de colocación de vacunas antirrábicas, tratamientos antiparasitarios; son algunas de las acciones que realizan los profesionales veterinarios. Además de encargarse de promover el cuidado responsable y el respeto a los animales.
La atención es por orden de llegada. El día de la esterilización, se les recuerda a las personas que deben acercarse con el animal y DNI del tutor responsable.