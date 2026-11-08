Sarmiento no comprará a Marabel y Unión espera ofertas millonarias tras su año goleador

Sarmiento no hará uso de la opción por Junior Marabel y, si bien debería volver a Unión, se esperan que lleguen ofertas luego de marcar 14 goles en el año

El futuro de Junior Marabel empieza a tomar otro rumbo y Unión ya se prepara para un escenario que parece inevitable: su salida definitiva. Pese a la gran temporada que tuvo, Sarmiento no está en condiciones de ejecutar la opción de compra y ya se analiza lo que viene.

El paso de delantero por el Verde dejó números que respaldan su rendimiento. A lo largo de 2026 convirtió ocho goles durante el Clausura y llegó a 14 tantos en el año, convirtiéndose en una de las piezas ofensivas más importantes de la Liga Profesional. Su aporte, sin embargo, no alcanzó para que Sarmiento consiguiera meterse en los playoffs y tampoco modificó las posibilidades económicas de la institución.

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Unión espera ofertas por Marabel

La opción que tenía Sarmiento por el 60% del pase era de 1.5000.000 dólares (el 40% restante pertenece al propio jugador.) que, desde ya, no está en condiciones de afrontar. De esta manera, el paraguayo debería regresar a Santa Fe una vez finalizado su préstamo, aunque no aparece entre las alternativas. El ciclo parece cumplido y la intención es encontrar una transferencia que permita obtener un ingreso importante.

Unión espera ahora sí vender a Junior Marabel.

En Unión entienden que la producción de Marabel durante este año puede despertar el interés de distintos mercados o bien de algún grande Argentina. Por eso, la expectativa está puesta en recibir propuestas que se acerquen a las pretensiones económicas de la institución. De hecho, el entorno del atacante ya estaría manejando algunos sondeos y movimientos a través de su representación.

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Hay un detalle que también pudo haber potenciado su cotización: la posibilidad de meterse en el radar de Gustavo Alfaro para la selección de Paraguay, pero finalmente no entró. Por ahora, Unión abre el paraguas y espera. Sabe que tiene un futbolista que viene de firmar una temporada goleadora y que puede convertirse en una oportunidad de mercado. Sarmiento ya se bajó de la negociación, pero en Santa Fe confían en que aparezcan otros interesados dispuestos a realizar una inversión importante por Junior Marabel.