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Los casos de sífilis aumentan en Santa Fe, aunque afirman que de manera "más controlada"

Desde el Ministerio de Salud aclararon que Santa Fe no está exenta de la suba de casos de sífilis. Gracias al testeo, monitoreo y tratamientos, los casos no se disparan

16 de junio 2026 · 19:15hs
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Los casos de sífilis aumentan en Santa Fe

Los casos de sífilis aumentan en Santa Fe, aunque afirman que de manera "más controlada"

La sífilis es una de las enfermedades de transmisión sexual que más preocupa en la Argentina y en América latina, por la tendencia creciente de casos que se evidencia desde 2011, el aumento más marcado a partir de 2018 y cifras alarmantes desde 2024.

La provincia de Santa Fe no está exenta de esta situación, aunque desde el Ministerio de Salud aseguran que el aumento de casos se da de manera controlada.

A nivel nacional, en 2019 se notificaron valores que triplicaban los números de 2015, luego los casos disminuyeron a raíz de la pandemia y finalmente a partir de 2022 se retomó la tendencia ascendente. En 2023 se superaron los 30.000 casos anuales por primera vez y en 2025 se alcanzó el valor más alto registrado hasta el momento, con un total de 46.779 casos, es decir, un aumento de 75,6 % respecto de 2022. La población más afectada son las mujeres jóvenes de entre 15 y 39 años.

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Tendencia al aumento de sífilis desde 2018

Facundo Peralta, director provincial de Salud Sexual, indicó que desde 2018 se viene advirtiendo una tendencia de aumento. “Si bien los casos detectados eran pocos, los saltos de un año a otro eran considerables y llegaban casi a duplicarse”, explicó a La Capital.

Durante la pandemia se dio una disminución en las cifras de contagios de sífilis que según el funcionario se debió a que los sistemas no notificaron como debían. “La gente se retrotrajo de los sistemas de salud y por eso 2022 parece marcar un antes y un después”, aclaró Peralta.

Es importante advertir también que el año pasado, toda la región centro notificó 60% del total del país. La tasa regional fue de 109,4 casos cada 100.000 habitantes, con un incremento de 18% respecto del año 2024 (91,8). Este incremento fue sostenido en todas las jurisdicciones de la zona.

LEER MÁS: Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Situación "controlada" en Santa Fe

Santa Fe en 2019 tenía una tasa de 4,6 casos cada 100.000 habitantes. En 2022 pasó a ser de 100 y ya en 2024 alcanzó un valor similar al actual. En 2025 Santa Fe fue la tercera con más casos detectados de sífilis, alcanzando a 5.353 personas. Nuestra provincia se ubicó luego de Buenos Aires con 11.645 casos y Córdoba con 8.769.

La tasa del año pasado en Santa Fe fue de 170,6 casos cada 100.000 habitantes y de acuerdo a este índice, se posicionó en el sexto lugar a nivel nacional, detrás de Córdoba, Tierra del Fuego, Jujuy, Chaco y Neuquén que tienen tasas mayores a los 200 casos cada 100.000 habitantes.

“En Santa Fe tenemos una particularidad y es que los casos están controlados, no se nos disparan de manera estrepitosa de un año a otro como sí ocurre en otras provincias”, aclaró el director de Salud Sexual. Esto se refleja en los reportes de 2024 y 2025 que si bien son cifras altas, no varían demasiado de un año a otro. Será clave, en esa línea de tiempo, ver la evolución de casos durante este año.

En el territorio santafesino hay semanas en las que se informan disminuciones leves de casos y otras aumentos leves, pero eso es lo que permite que el numero se mantenga. “Habla de una respuesta de la población y de que toma nota de todas las advertencias que estamos haciendo”, indicó Peralta.

El testeo es clave para ese control de los casos. “Al testear, conocemos el estadio de la infección y en los casos positivos podemos trabajar en los tratamientos y en curar, lo que permite disminuir los casos”, aseguró el funcionario de Salud.

LEER MÁS: Solo 60% de los jóvenes santafesinos usa preservativos: después de los 40 años, la cifra empeora drásticamente

Políticas públicas de prevención

Ante el crecimiento marcado de los contagios de esta infección, la pregunta que aparece a lo largo y ancho del país es cómo dar respuesta a un problema de salud pública sin lineamientos de una política de salud federal que, por el contrario, restringe el envío de medicamentos e insumos.

En Santa Fe 2024 fue un año crítico, sobre todo en el segundo semestre donde se vieron las mayores faltantes de insumos y medicamentos. Pero luego, a partir de 2025 la provincia logró hacerse cargo de una mayor parte de los insumos que Nación dejó de enviarle a las provincias. “Es una decisión política en un contexto de recorte de envíos de insumos y de prevención”, valoró Peralta.

“Tenemos que tener una política activa de promoción y prevención de salud. Por un lado la población debe conocer los métodos de prevención y por el otro, se necesita el insumo principal que es el preservativo”, remarcó Peralta.

Menos presencia de Nación

En 2024 Nación envió 96% menos de preservativos masculinos de látex que en 2023, y en 2025, 100% menos, o sea, nada. “Ya en 2021, 2022 y 2023 se habían recibido una menor cantidad de insumos en relación al período prepandemia”, aclaró Peralta.

“Desde 2007 Santa Fe fue una provincia que se hizo cargo de completar la compra de insumos necesarios para cubrir todo el sistema”, agregó. Hoy debe hacerse cargo de 100% de esos insumos. El Ministerio de Salud de Santa Fe informó que durante los dos años pasados invirtió más de 4.000 millones de pesos en insumos de salud sexual y reproductiva.

Los testeos de sífilis se pueden realizar de de manera gratuita, voluntaria, confidencial y anónima, esto no tiene ningún costo. Lo mismo ocurre con el tratamiento con inyecciones de penicilina. Las cantidades dependen de cada paciente pero son entre una y tres, por eso los tratamientos duran entre una y tres semanas. “El incremento de casos implica el testeo y la promoción de un tratamiento, es importante que las personas sepan que esto se puede curar”, aclaró el director de Salud Sexual.

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