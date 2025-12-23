Los controles de tránsito llegaron al Puerto de Santa Fe y dejaron 225 motos y 30 autos retenidos en toda la ciudad

Durante el fin de semana, la Municipalidad desplegó operativos en distintas zonas y arterias claves de Santa Fe. Del total de autos retenidos, 20 fueron por alcoholemia positiva.

La Municipalidad de Santa Fe extendió los operativos de control de tránsito a la zona del Puerto , uno de los sectores de mayor circulación vehicular y de motos, como parte de una política que apunta a ordenar la circulación y reforzar la seguridad vial en toda la ciudad .

El operativo se llevó adelante en el Dique 1, a la altura de las letras corpóreas del Puerto , donde agentes de tránsito e inspectores municipales fiscalizaron infracciones y maniobras peligrosas.

El despliegue del operativo generó sorpresa entre los empresarios gastronómicos de la zona, quienes advirtieron sobre las demoras que se produjeron en la circulación vehicular y las molestias ocasionadas por los controles, al llevarse adelante en un horario de alto tránsito.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que los controles no se concentran en un solo punto, sino que forman parte de un esquema rotativo y sostenido, que continuará en distintos sectores urbanos.

El saldo del fin de semana

Más allá de los controles puntuales en el Puerto, el balance general de los operativos realizados en toda la ciudad durante el fin de semana dejó un saldo de 225 motovehículos retenidos.

De ese total, 220 fueron secuestrados por falta y/o irregularidad en la documentación y por no cumplir con las medidas de seguridad para circular, mientras que cinco retenciones correspondieron a casos de alcoholemia positiva.

En el mismo período, también se retuvieron 30 automóviles: 20 por alcoholemia positiva en el conductor y 10 por faltante o irregularidades en la documentación.

Los controles se desplegaron en el microcentro y los barrios 7 Jefes, Candioti y Puerto, además de avenidas clave como Gorriti, Aristóbulo del Valle y Freyre, en el marco de una estrategia que busca ampliar la presencia del Estado en la vía pública.

Más tecnología y foco en las motos

El subsecretario de Movilidad y Transporte, Raúl Hurani, explicó que estos operativos presenciales se complementan con la ampliación del sistema de fotomultas, que desde el 1 de noviembre incorpora tecnología específica para detectar infracciones cometidas por motociclistas. La adecuación se realizó mediante un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Entre las faltas que ahora pueden ser identificadas se encuentran el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo, la circulación sin casco, el exceso de ocupantes y la invasión de la vía pública. Los primeros registros reflejan un escenario preocupante: en apenas 25 días se detectaron 1.300 infracciones de motos por cruce en rojo, y en el 60% de los casos los conductores también circulaban sin casco.

“El objetivo no es recaudar, sino salvar vidas. El casco reduce de manera significativa la gravedad de los siniestros”, remarcó Hurani, al señalar que se trata de una política prioritaria impulsada por el intendente Juan Pablo Poletti.

Multas cercanas a los $400.000

Las sanciones previstas buscan generar un fuerte efecto disuasorio. Circular sin casco puede implicar multas cercanas a los $400.000, mientras que cruzar un semáforo en rojo supera los $300.000, de acuerdo al valor de las Unidades Fijas.

Desde el municipio recordaron además la vigencia del programa “Vale por un Casco”. La administradora general del Tribunal de Faltas, Ana Caprio, explicó que quienes cometan la infracción por primera vez pueden solicitar la eximición de la multa si acreditan la compra del casco y lo presentan ante el juez.

“Es una herramienta pensada para modificar conductas. En muchos casos, la sanción es el camino para generar conciencia”, señaló.

Operativos rotativos

En cuanto a la operatoria, Hurani indicó que los dispositivos de control serán rotativos, sin puntos fijos ni fechas preestablecidas, con el objetivo de desalentar conductas peligrosas en cualquier zona de la ciudad.

“La idea es que el respeto a las normas no dependa de saber dónde hay un sensor, sino que sea una práctica permanente”, sostuvo.

Finalmente, las autoridades recordaron que, si bien el proceso de notificación de las nuevas fotomultas se encuentra en suspenso, los vecinos pueden consultar en la web oficial del municipio si registran actas pendientes, mientras continúan los operativos en toda Santa Fe.