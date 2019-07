Los cuatro lugares claves del megaoperativo de seguridad

Las cuatro fuerzas federales (Policía Federal, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería) se encargarán del operativo de seguridad de la Cumbre del Mercosur que ya inició en Santa Fe y se extenderá hasta el miércoles 17

Se espera la visita de los principales mandatarios de la región. Además del presidente Macri, ese miércoles estarán presentes Jair Bolsonaro, de Brasil; Tabaré Vázquez, de Uruguay; Mario Abdo Benítez, de Paraguay.

En la ciudad de Santa Fe, la atención estará focalizada en cuatro lugares. Se trata del Centro de Convenciones Estación Belgrano, sede de la Cumbre, y de los hoteles que utilizarán los mandatarios y equipos de trabajo, que serán el InterTower, Los Silos y UNL-ATE.

Los cuatro lugares que concentrarán la atención

En esos cuatro puntos, la normalidad se verá afectada. Habrá operativos de seguridad especiales, que incluirán cortes de calles. De hecho, el día miércoles habrá cortes en las arterias que rodean a la Estación Belgrano

Los vecinos que viven dentro del sector afectado de barrio Candioti deberán tener en cuenta que si bien no deben gestionar ninguna acreditación para ingresar a su hogar, no podrán hacerlo con el vehículo. Es decir, no podrán entrar, ni sacar el auto del garaje

El intendente de la ciudad, José Corral, hizo referencia a la Cumbre. Sostuvo que "es un logro que han alcanzado los santafesinos" y confirma a Santa Fe como "la ciudad de grandes eventos".