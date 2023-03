Los docentes opinaron en la marcha: "Dar clases en Santa Fe significa trabajar con un sueldo que no alcanza"

LEER MÁS: Cantero insistió contra los paros: "Tenemos una nueva propuesta y por eso convocamos a los docentes"

En el lugar de la concentración y manifestación, UNO Santa Fe buscó la opinión de los docentes de distintos puntos de la provincia que llegaron para hacerse escuchar a la capital provincial.

Opiniones de los docentes:

- "Dar clases en Santa Fe significa trabajar con un sueldo que no alcanza y con una crisis de inflación gigantesca en el país. Dar clases significa ir a escuelas sin infraestructura con condiciones insuficientes, cursos superpoblados y falta de servicios como luz, gas y agua".

- "Estamos todos los docentes en esta marcha diciendo que la propuesta salarial es insuficiente con una propuesta paritaria nacional que pone como piso un 60 por ciento de aumento del salario. Estamos muy lejos en Santa Fe los docentes de lo que necesitamos para llegar a fin de mes".

- "Acá el único responsable de esta situación es el gobierno. Los docentes reclamamos paritarias desde diciembre. El 1 de febrero pedimos sentarnos a discutir un aumento real del salario y la negociación se abrió tarde, 11 días hábiles antes del comienzo de clases".

- "La escuela pública juntos con los centros de salud y los hospitales públicos se mantienen en pie gracias a los trabajadores, maestros y médicos. El gobierno no invierte un solo peso en educación y molestaron las declaraciones de los funcionarios en las últimas horas, diciendo que eran desmedidas nuestras acciones de fuerza. Desmedido es el ajuste que están aplicando en educación, con salarios por debajo de la línea de pobreza, sin presupuestos educativos y con un presupuesto para darle de comer a los chicos en las escuelas de tan solo 180 pesos".

- "Hay escuelas que no tienen agua ni gas. Además, en algunas instituciones educativas, no hay bancos para que los chicos se sienten a estudiar. Hay escuelas que aún siguen dando clases en formato burbujas cuando ya se volvió a la presencialidad".

- "Les pedimos a todas las familias que acompañen este reclamo de los docentes porque somos trabajadores igual que los padres de los chicos, y acompañando este reclamo, estamos defendiendo la escuela pública de todos y todas".

- "Los docentes estamos dispuestos al diálogo por no a negociar nuestras condiciones de trabajo. En nuestra provincia, lamentablemente, hay escuelas de primera, de segunda y de tercera. No hay igualdad educativa y no se tiene el mismo acceso. No estamos acá peleando solamente nuestras condiciones salariales como docentes, sino también nuestras condiciones de trabajo y condiciones de aprendizaje de los alumnos".