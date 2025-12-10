Uno Santa Fe | Santa Fe | salones

Los salones de eventos en Santa Fe, entre la espada y la pared por SADAIC tras el decreto nacional

Propietarios de salones en Santa Fe denuncian estar atrapados entre la obligación de pagar las tarifas a SADAIC y la resistencia de los clientes, quienes se amparan en la reciente normativa del Gobierno que elimina el cobro por música en fiestas. Alertan sobre la incertidumbre y las cartas documento.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

10 de diciembre 2025 · 18:06hs
Los salones de eventos en Santa Fe

Google

Los salones de eventos en Santa Fe, entre la espada y la pared por SADAIC tras el decreto nacional

El reciente decreto nacional que exime del pago por el uso de piezas musicales en fiestas privadas y hoteles desató una fuerte controversia en el sector de eventos, poniendo a los dueños de salones en una situación de extrema tensión con la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC).

En Santa Fe, Andrés Gavilán, propietario de un salón de eventos, describió la encrucijada que atraviesa el sector. Explicó, en diálogo con Sol Play, que si bien la ley exige que sea el dueño del salón quien abone la tarifa de SADAIC —calculada en función del costo de la tarjeta—, ese gasto inevitablemente se traslada al consumidor final.

LEER MÁS: Un fallo judicial libera a cinco colegios de Santa Fe del pago de aranceles musicales en sus recepciones de fin de curso

"La ley dice que SADAIC lo tiene que pagar el dueño del salón y que se calcula según el costo de la tarjeta. ¿Qué hacés? Ese costo se lo trasladás al cliente”, afirmó Gavilán.

Conflicto en el punto de venta

El empresario remarcó que el decreto del Gobierno, en lugar de solucionar el problema, sembró mayor confusión. “Muchos salen a decir ‘no lo paguen’, pero no son dueños de salones. Nos ponen en el medio”, enfatizó.

Mientras SADAIC sostiene la obligatoriedad del pago por parte del salón y envía cartas documento, los clientes, alentados por la nueva normativa, se niegan a cubrir ese costo. "Se genera un conflicto donde el dueño del salón está en el medio", lamentó Gavilán.

Incertidumbre en las reservas anticipadas

La situación se vuelve más compleja en eventos contratados con gran anticipación. El costo actual de la tarifa de SADAIC ronda los 97 mil pesos para un cumpleaños de 15, pero los propietarios de salones no tienen certeza de cuánto deberán pagar dentro de un año, dificultando su inclusión en el precio inicial.

Gavilán también denunció la falta de claridad por parte del Gobierno nacional para resolver el conflicto. "El gobierno no sale a decir ‘se paga o no se paga’. Estamos entre la espada y la pared del cliente que no quiere pagar y SADAIC que nos manda carta documento”, aseguró.

La cláusula de resguardo legal

Ante el riesgo de acciones legales, el empresario explicó la medida que adoptó para protegerse: "Yo le digo a la gente que SADAIC hay que pagarlo. Ellos responden que no. No hay problema, no los voy a obligar, pero les hago firmar un contrato". De esta manera, si la entidad inicia un reclamo legal contra el salón, el costo se traslada automáticamente al cliente que se negó a abonar la tarifa.

Gavilán concluyó que, sin una postura clara del Estado, los dueños de salones son siempre los perjudicados. “Uno termina siendo el malo de la película de algo que está en el medio. Entre SADAIC y el Gobierno nos ponen en una guerra. No sabemos qué hacer”.

salones eventos Sadaic conflicto
Noticias relacionadas
Barrio Yapeyú. Tras ocho días sin agua, ASSA reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

El lugar que ocupa Santa Fe en el ranking de mejores ciudades de la UBA

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

despedidas, colaciones y fiestas: la gastronomia santafesina ve en diciembre la oportunidad de reactivarse

Despedidas, colaciones y fiestas: la gastronomía santafesina ve en diciembre la oportunidad de reactivarse

Nuevo sorteo de Créditos NIDO

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: la lista completa de los ganadores del departamento La Capital

Lo último

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: Habrá una cantidad importante de dársenas

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Último Momento
Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: Habrá una cantidad importante de dársenas

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

Ovación
El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: Quiero llevar al club al lugar que merece

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles