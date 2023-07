Los santafesinos usan cada vez más las tarjetas de crédito para ir a los supermercados

La referente del sector, sostuvo: "Tuvo aumentos importantes en lo que va del año (la carne) y es uno de los productos que, por ahí más merma, si antes llevaban 1 kg ahora tratan de llevar 750 o 500 gr, o eligen otros cortes de carne, que no tengan tanto hueso y más pulpa porque rinde mucho más a la hora de cocinar. De todas formas, el santafesino es de consumir carne, pero a veces opta por el cerdo o el pollo que son más económicos, aunque sí aumentaron mucho el precio. También estamos en una época de frío donde los fideos y el arroz son las comidas que más abundan".

En Rosario se está viendo más el fenómeno de devolución de productos antes de pasarlos por el lector láser en las líneas de cajas. "Esto se da por falta de dinero en caso de que el cliente pague en efectivo o por la falta de saldo cuando el pago lo hace con tarjeta de débito", expresó el titular de la Cámara de Supermercadistas de Rosario, Sergio López. Al respecto, Elizabeth Raffin manifestó: "Que a la gente no siempre le alcanza, es una realidad. No sé si pasa como explicó Sergio. Creo que la gente va con la plata justa que tiene que gastar y trata de no excederse de eso. Sí lógicamente hay una utilización de las tarjetas de crédito, se ven mucho más a fin de mes y Billetera Santa Fe ni hablar, además de las promociones bancarias que todo el mundo las aprovecha".

Respecto a cómo los santafesinos van gestionando sus sueldos cuando cobran, dijo: "Las primeras semanas ves un alza distinta en los canastos de consumo de la gente. Muchos compran a principio de mes como para ganarle un poco a la inflación, tratar de comprar lo que es no perecedero, llevar un poco más de cantidad y stockearse. Lógicamente que no todos lo pueden hacer, pero por ahí se ve esta tendencia en algunos sectores".

"Estamos viendo un consumidor nuevo, el joven que no hace las mismas copras que por ahí alguien que tiene hijos, más de 45 años. Te encontrás con un cliente de 27 o 28 años que por ahí te compra vía WhatsApp y online y no pregunta tanto por los precios. Mientras que la persona de más de 45 va al súper y revisa todas las marcas", dio a conocer Raffin.

