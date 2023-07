mayoristas precios justos inflación (1).jpg

Sobre el perfil de clientes que acuden a los mayoristas, indicó: "La mayoría estamos adaptados a tener fraccionados los bultos, entonces no hace falta que vengan dos o tres familias para llevar uno, sino que en el mismo local cada uno puede hacer su propia compra, no se junta la gente para venir. Sí hacen compras familiares, tres o cuatro paquetes de arroz y fideos, van llevando surtido, lo que una casa consume habitualmente. Pero sí vienen cada vez con más afluencia las familias".

•LEER MÁS: Afirman que los Precios Justos Barriales no benefician a los comercios de cercanía

"Los comercios y almacenes de barrio en general se siguen abasteciendo, pero vemos que hay una caída muy grande en la venta general porque la gente no tiene plata. En nuestro rubro, surge algo muy particular, por un lado, se cae la venta de comercios porque no tienen una fluidez de venta por la falta de plata en la calle. Y por otro lado, es poco dinero se concentra en la venta de mayoristas", reveló el referente del sector.

mayoristas precios justos inflación (3).jpg

El Programa de Precios Justos no tiene gran presencia en Santa Fe: "No los tenemos, no estamos en el convenio. Pero muchas veces tenemos productos que mejoran estos precios porque no todos son justos como dicen, hay un montón de artículos que están muy por encima del valor de referencia, por lo que podés venderlo tranquilamente. Tenemos muchos productos alternativos que están mejor que los Precios Justos, todos los controlados por el Estado tienen muchos vicios, son muy complejos, no son estratégicamente elegidos por la gente. Hay un montón artículos que están fuera de la canasta que habitualmente se consume y no son de acá, son más precios para Buenos Aires, allá están más acostumbrados a comprarlos, como por ejemplo un cacao o desodorante de determinadas marcas que no tienen tanta llegada en Santa Fe. Y los que serían precios para esta zona no entran en el programa".

mayoristas precios justos inflación (2).jpg

Actualmente los Precios Justos se consiguen solo en mayoristas nacionales, mientras que los locales no acceden a este programa ya que no firmaron el convenio y es un "tema bastante complejo". "Están para las empresas líderes, los que son regionales porque no pueden distribuirlos a nivel nacional, entonces tenés que ver a dónde podés llegar con ese precio para que, en Tucumán, La Rioja y la Patagonia tengan el mismo producto con un valor igual o parecido por el tema del transporte. Queda todo en manos de pocos", manifestó Villa.

•LEER MÁS: Llega julio y el bolsillo volverá a sufrir los aumentos programados: ¿qué servicios afecta?